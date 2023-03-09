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15 минут назад

Умер актер из "Дома под звездным небом" Сергея Соловьева Илья Народовой

Российская Газета

Скончался российский актер и сценарист Илья Народовой, соавтор сценария "Марша славянки", так же сыгравший в картине Махараджу.

Умер актер из "Дома под звездным небом"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Об уходе артиста в соцсети сообщили друзья, причина - онкологическое заболевание.

Илья Народовой родился 11 марта 1965 года. На экранах дебютировал в 1991-м - у Соловьева. Далее - "Постарайся быть кратким", "С Новым годом, Москва!" - режиссерский дебют Натальи Пьянковой, ученицы Соловьева, в 2002-м снявшей "Славянку", "Специалист", сериал "Однажды в милиции". Работал Илья как сценарист и на второй ленте Пьянковой - драме "Странное время".

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