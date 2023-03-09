Умер актер из "Дома под звездным небом"

Илья Народовой родился 11 марта 1965 года. На экранах дебютировал в 1991-м - у Соловьева. Далее - "Постарайся быть кратким", "С Новым годом, Москва!" - режиссерский дебют Натальи Пьянковой, ученицы Соловьева, в 2002-м снявшей "Славянку", "Специалист", сериал "Однажды в милиции". Работал Илья как сценарист и на второй ленте Пьянковой - драме "Странное время".