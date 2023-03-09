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31 минуту назад

Кто может сыграть Леди Баг

Tlum.ru

Реальным парижским супергероям быть! 27 февраля создатель шоу Джереми Заг объявил в своих социальных сетях о том, что в работе сейчас находится полнометражный игровой фильм по «Леди Баг и Супер-Коту» и задал вопрос: каков же будет актёрский состав? Вот только уже спустя 15 минут пост был удалён — а вопросы у фанатов остались.

Кто может сыграть Леди Баг
Фото: tlum.rutlum.ru

Тлум.Ру решил представить, какие актёры и актрисы могли бы сыграть главных героев мультсериала и заодно узнать, как любимых персонажей представляют фанаты. Смотрим:

Видео дня

Маринетт (Леди Баг)

Маринетт Дюпэн-Чен — наполовину китаянка, наполовину француженка, и в сериале у неё азиатская внешность. Надеемся, создатели будущего фильма учтут этот факт и возьмут на главную роль актрису с китайскими корнями. Поклонникам мультсериала кажется, что её вполне могли бы сыграть Дженна З. Альварез («Шучу», «Поколение») и Эшли Ляо («Ты — моё сомнение», «Никки, Рикки, Дикки и Дон»).

Кто ещё мог бы сыграть: Пейтон Элизабет Ли («Энди Мак», «Тайное общество младших монарших особ»), Лана Кондор («Всем парням, которых я любила», «Люди Икс: Апокалипсис»).

Адриан (Супер-Кот)

Адриан Агрест — настоящая модель и просто очень красивый парень. У него светлые волосы и глаза, поэтому и актёра нужно подобрать соответствующего. Среди фанатских фаворитов французские актёры Лео Легран («Сорванцы из Тимпельбаха», «Бесконечная ночь») и Адриан Жак (модель).

Кто ещё мог бы сыграть: Росс Линч («Остин и Элли», «Джесси»), Луи Партридж («Энола Холмс», «Приключения Паддингтона 2»).

Алья (Рена Руж)

Алья Сезар — темнокожая француженка. Она очень красивая девушка с запоминающейся внешностью. Кто бы воплотил её на экране по мнению фанатов? Это Зендея («Человек-паук», «Космический джем: Новое поколение») и Дженна Ортега («Уэнсдей», «День да»).

Кто ещё мог бы сыграть: Холли Бейли («Русалочка», «Король Лев»), София Уайли («Школа добра и зла», «Энди Мак»).

Хлоя (Квин Би)

У Хлои Буржуа запоминающаяся внешность — она яркая блондинка, стильная и уверенная в себе. Такой образ сможет сыграть не каждая актриса. Кого же выбрали фанаты? В первую очередь Дав Кэмерон («Наследники», «Лив и Мэдди»). Более взрослую версию героини могла бы сыграть Аманда Сайфред («Мамма Миа!», «Письма к Джульетте»).

Кто ещё мог бы сыграть: Сидни Суини («Эйфория», «Рассказ служанки»), Сабрина Карпентер («Шаг за шагом», «Облака»).

Габриэль (Бражник, Монарх)

Каст взрослых героев тоже имеет большое значение. Конечно, мы не могли обойти вниманием главного злодея. Тут мнения фанатов разошлись. Кто же фавориты? Это Уиллем Дефо («Человек-Паук», «Аквамен») и Джейсон АйзексГарри Поттер», «Питер Пэн»).

Кто ещё мог бы сыграть: Бенедикт Камбербетч («Доктор Стрэндж», «Хоббит»), Тим Ганн («Проект Подиум»). Последний вариант кажется самым интересным, ведь Габриэль Агрест — модельер.

Натали (Маюра)

Натали Санкёр — настоящий мозг «злой» стороны мультсериала и очень красивая женщина с тёмными волосами и голубыми глазами. На её роль фанаты выбрали таких актрис, как Ева Грин («Дом странных детей Мисс Перегрин», «Дамбо») и Кэти Макграт («Мерлин», «Супергёрл»).

Кто ещё мог бы сыграть: Эшли Грин («Сумерки», «Лето. Одноклассники. Любовь»), Натали Келли («Дневники вампира», «Форсаж»).

Другие герои

Мы выбрали ещё несколько персонажей и актёров, которые могли бы воплотить их на экране. Вот, какой каст у нас получился:

  • Лука — Эндрю Рассел («Леди Баг и Супер-Кот», голос Луки)
  • Нино — Джордан Фишер («Лето. Пляж. Кино»)
  • Кагами — Рикако Яги («Новая жизнь»)
  • Лила — Сэди Совералл («Судьба: Сага Винкс»)
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