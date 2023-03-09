Кто может сыграть Леди Баг

Реальным парижским супергероям быть! 27 февраля создатель шоу Джереми Заг объявил в своих социальных сетях о том, что в работе сейчас находится полнометражный игровой фильм по «Леди Баг и Супер-Коту» и задал вопрос: каков же будет актёрский состав? Вот только уже спустя 15 минут пост был удалён — а вопросы у фанатов остались.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Тлум.Ру решил представить, какие актёры и актрисы могли бы сыграть главных героев мультсериала и заодно узнать, как любимых персонажей представляют фанаты. Смотрим:

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Маринетт (Леди Баг)

Маринетт Дюпэн-Чен — наполовину китаянка, наполовину француженка, и в сериале у неё азиатская внешность. Надеемся, создатели будущего фильма учтут этот факт и возьмут на главную роль актрису с китайскими корнями. Поклонникам мультсериала кажется, что её вполне могли бы сыграть Дженна З. Альварез («Шучу», «Поколение») и Эшли Ляо («Ты — моё сомнение», «Никки, Рикки, Дикки и Дон»).

Кто ещё мог бы сыграть: Пейтон Элизабет Ли («Энди Мак», «Тайное общество младших монарших особ»), Лана Кондор («Всем парням, которых я любила», «Люди Икс: Апокалипсис»).

Адриан (Супер-Кот)

Адриан Агрест — настоящая модель и просто очень красивый парень. У него светлые волосы и глаза, поэтому и актёра нужно подобрать соответствующего. Среди фанатских фаворитов французские актёры Лео Легран («Сорванцы из Тимпельбаха», «Бесконечная ночь») и Адриан Жак (модель).

Кто ещё мог бы сыграть: Росс Линч («Остин и Элли», «Джесси»), Луи Партридж («Энола Холмс», «Приключения Паддингтона 2»).

Алья (Рена Руж)

Алья Сезар — темнокожая француженка. Она очень красивая девушка с запоминающейся внешностью. Кто бы воплотил её на экране по мнению фанатов? Это Зендея («Человек-паук», «Космический джем: Новое поколение») и Дженна Ортега («Уэнсдей», «День да»).

Кто ещё мог бы сыграть: Холли Бейли («Русалочка», «Король Лев»), София Уайли («Школа добра и зла», «Энди Мак»).

Хлоя (Квин Би)

У Хлои Буржуа запоминающаяся внешность — она яркая блондинка, стильная и уверенная в себе. Такой образ сможет сыграть не каждая актриса. Кого же выбрали фанаты? В первую очередь Дав Кэмерон («Наследники», «Лив и Мэдди»). Более взрослую версию героини могла бы сыграть Аманда Сайфред («Мамма Миа!», «Письма к Джульетте»).

Габриэль (Бражник, Монарх)

Кто ещё мог бы сыграть: Бенедикт Камбербетч («Доктор Стрэндж», «Хоббит»), Тим Ганн («Проект Подиум»). Последний вариант кажется самым интересным, ведь Габриэль Агрест — модельер.

Натали (Маюра)

Натали Санкёр — настоящий мозг «злой» стороны мультсериала и очень красивая женщина с тёмными волосами и голубыми глазами. На её роль фанаты выбрали таких актрис, как Ева Грин («Дом странных детей Мисс Перегрин», «Дамбо») и Кэти Макграт («Мерлин», «Супергёрл»).

Другие герои

Мы выбрали ещё несколько персонажей и актёров, которые могли бы воплотить их на экране. Вот, какой каст у нас получился:

Лука — Эндрю Рассел («Леди Баг и Супер-Кот», голос Луки)

Нино — Джордан Фишер («Лето. Пляж. Кино»)

Кагами — Рикако Яги («Новая жизнь»)