Режиссера "Стражей Галактики" раскритиковали из-за выбора актера на роль злодея

Некоторые пользователи остались недовольны тем, что в роли злодея снялся темнокожий актер. Ганна раскритиковали за выбор Ивуджи на роль. Кинематографист ответил на комментарии в соцсетях.

«Я выбрал лучшего актера, и точка. Это лучший человек для роли. Мне [все равно], какой национальности Ивуджи, так что прекратите свои расистские предположения о том, почему его выбрали», — написал Ганн. Ранее он работал с актером над «Миротворцем».