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1 час назад

Режиссера "Стражей Галактики" раскритиковали из-за выбора темнокожего актера на роль злодея

Газета.Ruиещё 1

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимком актера Чаквуди Ивуджи в роли Высшего Эволюционера. Персонаж появится в третьей части фильма.

Режиссера "Стражей Галактики" раскритиковали из-за выбора актера на роль злодея
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Некоторые пользователи остались недовольны тем, что в роли злодея снялся темнокожий актер. Ганна раскритиковали за выбор Ивуджи на роль. Кинематографист ответил на комментарии в соцсетях.

«Я выбрал лучшего актера, и точка. Это лучший человек для роли. Мне [все равно], какой национальности Ивуджи, так что прекратите свои расистские предположения о том, почему его выбрали», — написал Ганн. Ранее он работал с актером над «Миротворцем».

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