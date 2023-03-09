Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Роберт Де Ниро сыграет в триллер-сериале Netflix

Мир новостей

Как сообщило издание Variety, продюсером и постановщиком шоу будет Лесли Линка Глаттер, которая занималась сериалами «Безумцы» и «Родина». Также известно, что в создании картины примет участие шоураннер «Нарко» Эрик Ньюман.

Де Ниро сыграет в триллер-сериале Netflix
Фото: Мир новостейМир новостей

В официальном кратком изложении сценария (логлайне) говорится, что «Нулевой день» задает «вопрос, который у всех на уме, — как нам отыскать правду в мире, который переживает кризис и который, кажется, раздирают на части неподвластные нам силы? И в эпоху, которая изобилует теориями заговора и ложью, в какой мере эти силы — результат наших действий, а может, даже нашего воображения?».

Актеры,Безумцы,Родина,Роберт де Ниро,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий