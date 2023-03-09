Де Ниро сыграет в триллер-сериале Netflix

Как сообщило издание Variety, продюсером и постановщиком шоу будет Лесли Линка Глаттер, которая занималась сериалами «Безумцы» и «Родина» . Также известно, что в создании картины примет участие шоураннер «Нарко» Эрик Ньюман.

В официальном кратком изложении сценария (логлайне) говорится, что «Нулевой день» задает «вопрос, который у всех на уме, — как нам отыскать правду в мире, который переживает кризис и который, кажется, раздирают на части неподвластные нам силы? И в эпоху, которая изобилует теориями заговора и ложью, в какой мере эти силы — результат наших действий, а может, даже нашего воображения?».