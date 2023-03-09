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2 часа назад

Режиссер фильмов про гигантских монстров Берт Гордон умер на 101-м году жизни

Российская Газета

Скончался Берт А. Гордон, американский режиссер, сценарист, продюсер, оператор, специалист по спецэффектам. Кроме того, Гордон был редактором жанрового журнала Famous Monsters of Filmland .

Режиссер фильмов про гигантских монстров умер на 101-м году жизни
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как постановщик Берт, имевший прозвище Мистер БИГ (B.I.G., Bert I. Gordon, - инициалы артиста удачно совпали), снял четверть сотни картин, большая часть которых вошла в анналы. Это хорроры, монстр-мувиз, фантастика, фэнтези: "Король динозавров", "Циклопы", "Нападение людей-кукол", "Земля против паука", "Невероятно огромный человек", "Некромантия", "Империя муравьев", "Пища богов" по Уэллсу, прочие могущественно сияющие в непроглядной темноте ужасной ночи бриллианты.

Гордон отошел 8 марта в возрасте 100 лет, сообщила СМИ его дочь Патрисия.

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