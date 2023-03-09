Умер актер Хайнц Бауманн, звезда немецких детективных сериалов

В Мюнхене в возрасте 95 лет умер немецкий актер кино, театра и ТВ Хайнц Бауман, актер с послужным списком в сотню пунктов.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Немалое место в нем занимают детективные шоу, причем известные и за пределами Германии - "Комиссар полиции", "Место преступления", "Деррик", "Инспектор Кросс", "Час преступления", прочее.

Плюс Бауманн снялся в "Будденброках", "Пасторе Брауне", в телеверсии чеховских "Трех сестер" 1966-го, "Привидении замка Шпессарт".

Некролог публикует Tagesschau cо ссылкой на заявление семьи. Причина не названа, отмечено лишь, что артист ушел "мирно".