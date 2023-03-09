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2 часа назад

Джулианна Мур и Сидни Суини сыграют в триллере «Долина Эхо»

Inc-News

Они исполнят роли матери и дочери, пытающихся избавиться от обвинения в убийстве.

Джулианна Мур и Сидни Суини сыграют в «Долине Эхо»
Фото: Inc-NewsInc-News

Джулианна Мур и Сидни Суини объединятся для съёмок футуристического фильма Apple Films «Долина Эхо». По сценарию Брэда Ингелсби («Мейр из Исттауна») они сыграют мать и дочь. Поставит «Долину Эхо» Майкл Пирс («Зверь»), а спродюсирует Ридли Скотт.

В центре сюжета находится Кейт Гарретт (Мур), которая пытается оправиться от личной трагедии и проводит дни, тренируя лошадей на фоне идиллических пейзажей фермы «Долина Эхо» на юго-востоке Пенсильвании.

Когда её своенравная дочь Клэр (Суини) возвращается поздно ночью с пятнами чьей-то крови, история сворачивает на территорию триллера и исследует, насколько далеко может зайти мать в попытке спасти ребёнка.

Актеры,Зверь,Скотт Ридли,
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