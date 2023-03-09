Аксенова призналась, что хотела бы сняться в индийском кино

Актриса Любовь Аксенова призналась в беседе с Hello!, что хотела бы сняться в индийском кино.
Аксенова заявила, что обожает фильмы Болливуда. Артистке нравится, что в Индии снимают «все на грани».
«Смотришь и думаешь — как такое вообще в голову прийти могло? Но при этом индийские фильмы воспринимаются легко и весело. Да, очень хотела бы в таком сыграть! Кто знает, может у меня все впереди?» — отметила Аксенова.
Актриса призналась, что ей также симпатизирует Индия как курорт. Звезда каждую зиму ездит туда с мужем на отдых.