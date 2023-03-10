Как Чак Норрис из великого актера превратился в мем

Сегодня день рождения празднует Чак Норрис — американский киноактер и мастер боевых искусств, который стал известен благодаря боевикам прошлого столетия, а потом превратился в главного героя мемов. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Чак Норрис попал в кино совершенно случайно: отслужил в армии, мечтал стать полицейским, но знакомство с Брюсом Ли навсегда изменило его жизнь и привело его на съемочную площадку. Так появилась первая работа с Норрисом "Выход дракона" – фильм, который и по сей день называют классикой среди работ о боевых искусствах.
Однако больше всего поклонники ценят фильм "Путь дракона", где два друга Чак Норрис и Брюс Ли схлестнулись в поединке. В начале актеры хрустят суставами, потому что совсем скоро начнут реальный бой. А Колизей впервые за более чем пятнадцать веков будет использоваться по своему прямому назначению! В то время это была битва века!
После смерти Брюса Ли, к Чаку автоматически перешло звание короля боевых искусств. Восточного актера с подобным талантом не нашлось, поэтому место занял Чак. Его работа стала платформой для формирования других популярных персонажей, среди которых Стивен Сигал, Жан Клод Ван Дамм, Джефф Спикман, Уэсли Снайпс и другие.
Можно сказать, что Чак Норрис как актер застрял в одном амплуа, вместе с этим он стал эталоном мужественности и силы, пусть и немного гипертрофированной. Герои Норриса никогда не проигрывали, поэтому к его образам стали делать забавные отсылки и в других фильмах. Например, что ядовитая змея, укусившая Чака Норриса, умирала несколько часов в мучениях.
В 2005 году совершенно неожиданно Чак стал звездой интернета благодаря сотням сатирических фактов, связанных с ним. Забавные мемы и вымышленные истории о Чаке Норрисе сделали его частью поп-культуры. Вот несколько из них:
Кстати, актер не играл искусные боевые движения, которые покаызывали в кино. Он реально в совершенстве владел боевыми техниками, что доказывает набор черных поясов по дзюдо, джиу-джитсу, тансудо, каратэ, тхэквондо. У него даже есть титул многократного чемпиона мира по каратэ. Безусловно, популярность Чака Норриса помогла популяризировать единоборства в мире. А на юмор он совсем не обижается, ведь он продолжает поддерживать миф о непобедимом Чаке!