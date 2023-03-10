Как Чак Норрис из великого актера превратился в мем

Сегодня день рождения празднует Чак Норрис — американский киноактер и мастер боевых искусств, который стал известен благодаря боевикам прошлого столетия, а потом превратился в главного героя мемов. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Чак Норрис попал в кино совершенно случайно: отслужил в армии, мечтал стать полицейским, но знакомство с Брюсом Ли навсегда изменило его жизнь и привело его на съемочную площадку. Так появилась первая работа с Норрисом "Выход дракона" – фильм, который и по сей день называют классикой среди работ о боевых искусствах.

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Однако больше всего поклонники ценят фильм "Путь дракона", где два друга Чак Норрис и Брюс Ли схлестнулись в поединке. В начале актеры хрустят суставами, потому что совсем скоро начнут реальный бой. А Колизей впервые за более чем пятнадцать веков будет использоваться по своему прямому назначению! В то время это была битва века!

кадр из фильма

После смерти Брюса Ли, к Чаку автоматически перешло звание короля боевых искусств. Восточного актера с подобным талантом не нашлось, поэтому место занял Чак. Его работа стала платформой для формирования других популярных персонажей, среди которых Стивен Сигал, Жан Клод Ван Дамм, Джефф Спикман, Уэсли Снайпс и другие.

Можно сказать, что Чак Норрис как актер застрял в одном амплуа, вместе с этим он стал эталоном мужественности и силы, пусть и немного гипертрофированной. Герои Норриса никогда не проигрывали, поэтому к его образам стали делать забавные отсылки и в других фильмах. Например, что ядовитая змея, укусившая Чака Норриса, умирала несколько часов в мучениях.

мем из социальных сетей

В 2005 году совершенно неожиданно Чак стал звездой интернета благодаря сотням сатирических фактов, связанных с ним. Забавные мемы и вымышленные истории о Чаке Норрисе сделали его частью поп-культуры. Вот несколько из них:

В комнате Чака Норриса есть ковер из шкуры медведя гризли. Медведь не мертв, он просто боится пошевелиться.

Когда Чак Норрис появился на свет, он отвёз свою мать домой из роддома.

Чак Норрис может выжать апельсиновый сок из лимона или яблока.

Когда Чак Норрис делает отжимания, он не поднимает тело вверх, он отталкивает Землю вниз.

Когда Чак Норрис смотрит на себя в зеркало, то в нем нет никакого отражения. В мире может быть только один Чак Норрис.

Чак Норрис не носит часы. Он просто сам решает, какое сейчас время.

Календарь Чака Норриса перепрыгивает с 31 марта сразу на 2 апреля, потому что Чака Норриса никто не может обдурить.

Чак Норрис – это единственный человек, у которого не может быть сердечного приступа просто потому, что его сердце не настолько глупо, чтобы спорить с Чаком Норрисом.