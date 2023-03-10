Популярная порноактриса рассказала об отношениях со звездами

Известная порноактриса LaSirena69 (настоящее имя — Антонелла Алонсо) призналась, что у нее были интимные отношения со звездами. Об этом она рассказала в подкасте Pillow Talk на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Алонсо утвердительно ответила на вопрос о том, был ли у нее секс со звездами из других индустрий, однако отказалась называть имена этих людей. «Они не американцы. Они известны в Европе и в Латинской Америке», — пояснила она.

Антонелла Алонсо родилась и выросла в Венесуэле. В 2015 году она переехала в США, где в какой-то момент стала продавать свои обнаженные снимки. Впоследствии она начала сниматься в порно.