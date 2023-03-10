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2 часа назад

Актриса Грейс Ван Дин призналась в домогательствах со стороны продюсера

runews24.ru

Очередная американская актриса заявила, что стала жертвой домогательств со стороны продюсера, который предложил ей секс втроем.

Ван Дин призналась в домогательствах со стороны продюсера
Фото: runews24.rurunews24.ru

Американские звезды в последнее время раскрывают все тайны профессии и рассказывают о домогательствах со стороны режиссеров, продюсеров и других актеров во время работы над картинами.

Так, о печальном опыте также сообщила актриса Грейс Ван Дин, которая снялась в четвертом сезоне «Очень странных дел».

Девушка призналась, что ее домогался продюсер, пишет People.

«Он нанял девушку, с которой спал, а затем попросил ее пригласить меня заняться с ними сексом втроем. Я не сделала это, и я была так расстроена, что заплакала», — вспоминает артистка.

Актриса рассказала коллегам и руководству о случившемся. Они поддержали ее и помогли справиться с переживаниями.

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