Ван Дин призналась в домогательствах со стороны продюсера

Очередная американская актриса заявила, что стала жертвой домогательств со стороны продюсера, который предложил ей секс втроем.
Американские звезды в последнее время раскрывают все тайны профессии и рассказывают о домогательствах со стороны режиссеров, продюсеров и других актеров во время работы над картинами.
Так, о печальном опыте также сообщила актриса Грейс Ван Дин, которая снялась в четвертом сезоне «Очень странных дел».
Девушка призналась, что ее домогался продюсер, пишет People.
«Он нанял девушку, с которой спал, а затем попросил ее пригласить меня заняться с ними сексом втроем. Я не сделала это, и я была так расстроена, что заплакала», — вспоминает артистка.
Актриса рассказала коллегам и руководству о случившемся. Они поддержали ее и помогли справиться с переживаниями.