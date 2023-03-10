Разумовская попросила сценаристов убить свою героиню в «Мажоре»

Актриса Карина Разумовская многим зрителям известна по роли полицейского Виктории Родионовой в сериале «Мажор». Несмотря на успешность проекта, артистка не захотела продолжать сниматься в картине, попросив сценаристов убить свою героиню.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Зрители были удивлены, когда не увидели Родионову в четвертом сезоне. Лишь позднее выяснилось, что инициатором «пропажи» персонажа была сама Разумовская. Она призналась, что попросила это сделать, поскольку ей стало неинтересно играть одно и то же, передает StarHit.