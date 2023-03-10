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35 минут назад

Актриса Карина Разумовская попросила сценаристов убить свою героиню в «Мажоре»

Слово и Дело

Актриса Карина Разумовская многим зрителям известна по роли полицейского Виктории Родионовой в сериале «Мажор». Несмотря на успешность проекта, артистка не захотела продолжать сниматься в картине, попросив сценаристов убить свою героиню.

Разумовская попросила сценаристов убить свою героиню в «Мажоре»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Зрители были удивлены, когда не увидели Родионову в четвертом сезоне. Лишь позднее выяснилось, что инициатором «пропажи» персонажа была сама Разумовская. Она призналась, что попросила это сделать, поскольку ей стало неинтересно играть одно и то же, передает StarHit.

Также Разумовская добавила, что многие зрители начали приписывать к ней холод ее героини. Некоторые даже спрашивали, как ей удается совмещать работу в полиции и успевать сниматься в кино и даже играть в театре.

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