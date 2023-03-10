Верн Тройер: что погубило самого маленького актера в Голливуде

Актер Верн Тройер хорошо знаком зрителям по серии шпионских фильмов об Остине Пауэрсе. За свою 20-летнюю кинокарьеру он смог сняться в успешных картинах, в том числе появлялся в одной из частей фильма про Гарри Поттера, а также сняла в “Страхе и ненависти в Лас-Вегасе” с Джонни Деппом.

Фото: Кадр из фильма "Остин Пауэрс" Кадр из фильма "Остин Пауэрс"

О том, почему так быстро погасла восходящая звезда Верна Тройера — в материале "Рамблера".

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Школьная популярность и первые съемки

Будущая звезда Голливуда родилась в семье обычных рабочих, его родители были амишами — принадлежали к религиозному движению, которое отвергает блага цивилизации и стремится к изоляции от общества.

Несмотря на веру своих родителей Тройер ходил в обычную школу и был общительным мальчиком. Родители относились к нему, как и к двум другим своим детям, и он никогда не сталкивался с дискриминацией в юном возрасте. Его рост составлял 80 сантиметров, он был карликом. Одноклассники хотели с ним дружить и гордились своим необычным знакомством.

Свою первую роль актер получил спустя семь лет после того, как окончил школу. В 25-летнем возрасте он стал дублером 9-месячного ребенка в фильме “Младенец на прогулке”. С тех пор его контакт появился в базе продюсеров и Тройера начали приглашать на съемки.

Слава и несчастная любовь

Тройера продолжали приглашать на съемки в качестве каскадера или исполнителя ролей второго плана. В конце 90-х его заметили продюсеры картины “Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил” и пригласили на роль клона Доктора Хло Мини Мы.

Актер настолько успешно отыграл свою роль, что с ним сразу же подписали еще один многомиллионный контракт на третью часть фильма. И после франшизы он продолжил сниматься в кино, но проекты были менее успешными.

Друзья актера начали бить тревогу, когда Тройер начал злоупотреблять алкоголем. Он купил себе роскошный особняк, машину, его постоянно видели в компании длинноногих моделей. Сам он говорил, что у него нет зависимости, но с каждым годом его состояние усугублялось.

Серьезный стресс он перенес из-за проблем в личной жизни. Он встречался с моделью Женевьев Галлен, но в их романе все было не так гладко. Девушку обвиняли в том, что она встречается с Тройером ради славы, а саму ее не раз видели в компании других мужчин.

Несмотря на это, в 2004 году Галлен и Тройер поженились. Правда, на следующий день уже развелись. Что стало причиной такого быстрого брака — до сих пор остается загадкой. Однако настоящую любовь маленький актер так и не встретил.