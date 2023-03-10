Ильяшенко — о мечте сыграть вампира и силе отрицательных персонажей

Актрису Лукерью Ильяшенко, увидев один раз, забыть невозможно. Яркая внешность, проникновенный взгляд и, как она сама это называет, «отрицательное» обаяние. Редакции «Слово и Дело» удалось общаться с ней в преддверии телевизионной премьеры «Вампиров средней полосы», где Лукерья сыграла вурдалака Агату и исполнила свою мечту. Как бы она провела свой свободный день, в чем очарование отрицательных персонажей и какую роль ей бы хотелось сыграть — читайте в нашем интервью.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

— О чем ты подумала, когда тебе пригласили принять участие в съемках «Вампиров средней полосы»?

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— Когда меня пригласили участвовать во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы», я была на седьмом небе от счастья. Сыграть вампира — это моя мечта, я обожаю вампирскую эстетику. Считаю, что я отлично подхожу на роль вампира, потому что мне даже клыки для этого не нужны. Мое «отрицательное» обаяние может максимально раскрыться в подобных ролях. Честно, мне бы хотелось таких ролей больше.

— Вурдалак Агата — очень яркий персонаж. Чем она тебе нравится?

Она прежде всего вампир, а не обычный человек, в отличие от моих предыдущих героинь.

— У тебя много героев-антагонистов. Тебя они заряжают своей энергией?

— На самом деле, это я заряжаю энергией своих героев. Мне очень интересно играть их. В отрицательных персонажах всегда большой актерский диапазон, который можно показать зрителю. В качестве примера могу привести своего любимого Гэри Олдмена, который многогранно играет своих героев, поэтому я хочу быть как он.

— Какую роль тебе хотелось бы исполнить?

— Мне бы хотелось сыграть персонажа с сильной аддикцией, который находится в каких-либо созависимых отношениях. Что-то максимально жизненное, чтобы в кадре я смогла достоверно продемонстрировать эмоциональные качели своего героя.

— Какая твоя роль оказала на тебя наибольшее влияние?

— Известной меня сделал проект на ТНТ «Сладкая жизнь», и все последующие роли закрепляли мой статус актрисы. Каждая роль делает меня сильнее, а моя палитра актерских красок и эмоций становится только шире.

— Если бы у тебя был совершенно свободный день, чем бы ты занялась?

— Первое, что мне приходит сейчас на ум, так это запереться в своей квартире и слушать Pink Floyd.

— У тебя была подробная статья о том, как ты воспринимаешь свое тело и комплексы. Что бы ты сказала подруге, которая переживает о своей внешности?