Звезда сериала "Уэнсдэй" может сыграть в фильме "Битлджус 2"

Актриса Дженна Ортега, исполнившая главную роль в сериале "Уэнсдэй", ведет переговоры о съемках в фильме Тима Бертона "Битлджус 2". Об этом сообщает Variety.

20-летняя Ортега может сыграть дочь Лидии Дитц. В оригинальной картине ее исполнила Вайнона Райдер. Майкл Китон планирует вновь исполнить главную роль.

В оригинальном фильме в центре сюжета семья Мейтлендов, погибшая в автокатастрофе. Их призрачные сущности хотят снова поселиться в своем бывшем доме, наняв Битлджуса, чтобы отпугнуть новую хозяйку Лидию Дитц.