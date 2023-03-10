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40 минут назад

Звезда сериала "Уэнсдэй" может сыграть в фильме "Битлджус 2"

Мира Маркина

Актриса Дженна Ортега, исполнившая главную роль в сериале "Уэнсдэй", ведет переговоры о съемках в фильме Тима Бертона "Битлджус 2". Об этом сообщает Variety.

20-летняя Ортега может сыграть дочь Лидии Дитц. В оригинальной картине ее исполнила Вайнона Райдер. Майкл Китон планирует вновь исполнить главную роль.

Какие трудности во время съемок «Уэснсдэй» заставили рыдать Дженну Ортегу

В оригинальном фильме в центре сюжета семья Мейтлендов, погибшая в автокатастрофе. Их призрачные сущности хотят снова поселиться в своем бывшем доме, наняв Битлджуса, чтобы отпугнуть новую хозяйку Лидию Дитц.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Дженна Ортега рассказала, как семья относится к ее славе.

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