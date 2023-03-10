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1 час назад

Звезда "Чудаков" Бэм Марджера арестован по подозрению в избиении женщины

Газета.Ru

Звезда шоу «Чудаки» на MTV Бэм Марджера арестован по обвинению в избиении женщины. Об этом сообщает TMZ.

Звезда "Чудаков" арестован по подозрению в избиении женщины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что женщина заявила в полиции о том, что Марджера ударил ее. В полиции рассказали, что телеведущий «арестован и помещен в следственный изолятор по обвинению в нанесении телесных повреждений нынешней или бывшей супруге или партнерше».

Уточняется, что предполагаемая жертва — не бывшая супруга Марджеры Никки Бойд, а его нынешняя возлюбленная. Бойд подала на развод с шоуменом в феврале.

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