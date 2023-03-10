Звезда "Чудаков" арестован по подозрению в избиении женщины

Звезда шоу «Чудаки» на MTV Бэм Марджера арестован по обвинению в избиении женщины. Об этом сообщает TMZ.

Сообщается, что женщина заявила в полиции о том, что Марджера ударил ее. В полиции рассказали, что телеведущий «арестован и помещен в следственный изолятор по обвинению в нанесении телесных повреждений нынешней или бывшей супруге или партнерше».