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1 час назад

Знаменитые актрисы, которые не дожили до 40 лет

Мира Маркина

Карьера актрисы становится предметом мечтания многих женщин. Они хотят ходить на светские мероприятия, появляться на красных дорожках и блистать перед камерой. Однако профессия актера не такая простая, как кажется со стороны.

Знаменитые актрисы, которые не дожили до 40 лет
Фото: Кадр из сериала "Кухня"Кадр из сериала "Кухня"

Об актрисах, которые останутся навсегда молодыми — в материале “Рамблера”.

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Наталья Юнникова

Кадр из сериала "Возвращение Мухтара"

Актрису Наталью Юнникову многие знали по роли Василисы Михайловой в сериале “Возвращение Мухтара”. После этого сериала она играла лишь в эпизодах, а в заметных проектах не появлялась.

С 2015 года поклонники перестали видеть актрису на экране. Ее коллеги рассказали, что ей перестали предлагать роли, а работать гримером она не хотела, так как боялась упасть в глазах актеров. Денег не было, и она пошла работать продавщицей.

По слухам в последние годы жизни актриса страдала алкогольной зависимостью. Осенью 2017 года она попала в больницу после того, как ударилась головой во время застолья. Врачи ввели ее в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг. Спустя четыре дня она скончалась, так и не приходя в сознание. Ей было всего 37 лет.

Елена Майорова

Кадр из фильма "Забытая мелодия для флейты"

До сих пор смерть актрисы остается загадкой для многих поклонников. Она скончалась, когда ей было 39 лет. Актриса получила ожоги, несовместимые с жизнью, несмотря на усилия врачей. По версии следствия ее смерть стала несчастным случаем — она вышла покурить и ее шелковое платье мгновенно вспыхнуло от огня. Однако друзья и поклонники актрисы уверены, что это был осознанный поступок.

Дело в том, что Майорова страдала от алкоголизма. Ее муж был художником, и его картины продавались очень плохо, а самой актрисе приходилось работать за двоих. Со стрессом она боролась с помощью алкоголя, что и вызывало тяжелые приступы депрессии.

Ирина Метлицкая

Кадр из фильма "Палач"

Актрису назвали одной из самых красивых женщин в позднем советском кино. Мужчины говорили, что она притягивает их своей загадочностью и большими темными глазами. В кино она начала сниматься еще в детстве, потом поступила в театральное, играла в “Современнике”. Потом ей начали предлагать роли в кино, но ее блестящая карьера оборвалась болезнью.

В 1995 году у Метлицкой нашли рак крови. Она долго лечилась, пробовала разные методы, но они не помогли. Актриса скрывала свой диагноз и продолжала участвовать в съемках, но быстро утратила силы. В 1997 году ее не стало. Ирине Метлицкой было 36 лет.

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