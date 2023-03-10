Знаменитые актрисы, которые не дожили до 40 лет

Карьера актрисы становится предметом мечтания многих женщин. Они хотят ходить на светские мероприятия, появляться на красных дорожках и блистать перед камерой. Однако профессия актера не такая простая, как кажется со стороны.
Об актрисах, которые останутся навсегда молодыми — в материале “Рамблера”.
Актрису Наталью Юнникову многие знали по роли Василисы Михайловой в сериале “Возвращение Мухтара”. После этого сериала она играла лишь в эпизодах, а в заметных проектах не появлялась.
С 2015 года поклонники перестали видеть актрису на экране. Ее коллеги рассказали, что ей перестали предлагать роли, а работать гримером она не хотела, так как боялась упасть в глазах актеров. Денег не было, и она пошла работать продавщицей.
По слухам в последние годы жизни актриса страдала алкогольной зависимостью. Осенью 2017 года она попала в больницу после того, как ударилась головой во время застолья. Врачи ввели ее в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг. Спустя четыре дня она скончалась, так и не приходя в сознание. Ей было всего 37 лет.
До сих пор смерть актрисы остается загадкой для многих поклонников. Она скончалась, когда ей было 39 лет. Актриса получила ожоги, несовместимые с жизнью, несмотря на усилия врачей. По версии следствия ее смерть стала несчастным случаем — она вышла покурить и ее шелковое платье мгновенно вспыхнуло от огня. Однако друзья и поклонники актрисы уверены, что это был осознанный поступок.
Дело в том, что Майорова страдала от алкоголизма. Ее муж был художником, и его картины продавались очень плохо, а самой актрисе приходилось работать за двоих. Со стрессом она боролась с помощью алкоголя, что и вызывало тяжелые приступы депрессии.
Актрису назвали одной из самых красивых женщин в позднем советском кино. Мужчины говорили, что она притягивает их своей загадочностью и большими темными глазами. В кино она начала сниматься еще в детстве, потом поступила в театральное, играла в “Современнике”. Потом ей начали предлагать роли в кино, но ее блестящая карьера оборвалась болезнью.
В 1995 году у Метлицкой нашли рак крови. Она долго лечилась, пробовала разные методы, но они не помогли. Актриса скрывала свой диагноз и продолжала участвовать в съемках, но быстро утратила силы. В 1997 году ее не стало. Ирине Метлицкой было 36 лет.