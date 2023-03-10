"Не понимала, что привлекательна": 5 лучших ролей Шэрон Стоун

10 марта 1958 года родилась Шэрон Стоун, актриса и по совместительству секс-символ 90-х. Сегодня фильмы с ней выходят редко, но когда-то Шэрон была голливудской суперзвездой. "РГ" подобрала пятерку самых громких фильмов с участием актрисы.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Основной инстинкт"

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"Забавно, но я не понимала, что привлекательна, до тех пор, пока не посмотрела "Основной инстинкт", - вспоминает актриса.

Благодаря этому эротическому триллеру Шэрон Стоун стала секс-символом. Детектив Ник Каррэн (Майкл Дуглас) ведет расследование убийства рок-звезды. Главной подозреваемой является Кэтрин Трамелл (Шэрон Стоун). У них завязывается бурный роман… Повлияет ли это на ход расследования?

Картина получила "Оскар" за лучшую музыку, а Шэрон Стоун наградили "Золотым глобусом" за лучшую женскую роль.

"Быстрый и мертвый"

Классический американский вестерн, главные роли в котором исполнили Рассел Кроу, Леонардо Ди Каприо и Шэрон Стоун.

Когда-то бандит Джон Ирод захватил власть в городе "Искупление". Годами он разорял его вместе со своей бандой. Теперь, когда казна пуста, Ирод решает созвать всех стрелков Дикого Запада на турнир по олимпийской системе "один на один". Выигрыш - 123000 долларов. Сможет ли кто-то победить тирана?

В своих мемуарах Шэрон Стоун рассказывает о сложном кастинге фильма "Быстрый и мертвый" и о том, что она платила зарплату Леонардо Ди Каприо, потому что студия не хотела брать его на работу. "Этот парень по имени Леонардо Ди Каприо был, на мой взгляд, единственным, кто прошел пробы: он был единственным, кто плакал, умоляя своего отца любить его, когда он умирал в сцене", - вспоминает актриса.

"Казино"

Третий кинопроект Мартина Скорсезе. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро и Шэрон Стоун.

Сэму Ротштейну (Роберт Де Ниро), лучшему игроку на тотализаторе, предлагают взять на себя управление казино в Лас-Вегасе. В помощники ему дают Ники Санторо, рэкетира и бандита. Однако тот больше заинтересован в продаже наркотиков, чем в бизнесе. В личной жизни Сэма тоже все не слава богу: он влюбляется в элитную проститутку Джинджер Маккену (Шэрон Стоун), которая страдает от неразделенной любви к другому мужчине.

К роли Стоун подошла более чем серьезно. Собирала всю информацию, в том числе полицейские отчеты о Джери МакГи - реальной девушке, ставшей прототипом героини Стоун.

Усилия не пропали даром: Шэрон получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль.

"Горе-Творец"

Комедийный байопик о Томми Вайсо, создателе легендарного фильма "Комната".

Грег Сестеро (Дэйв Франко), молодой актер, знакомится с Томми Вайсо (Джеймс Франко) на курсах актерского мастерства. Вскоре они становятся приятелями и решают переехать в Лос-Анджелес. Там Томми и пишет сценарий "Комнаты" - мелодрамы о любовном треугольнике. Шэрон Стоун здесь играет агента Грега Сестеро.

Картина была номинирована на "Оскар" за лучший адаптивный сценарий, а Джеймс Франко получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

"Вспомнить все"

Уже ставший классикой фильм Пола Верховена с Арнольдом Шварценеггером и Шэрон Стоун, получивший "Оскар" за особые достижения.