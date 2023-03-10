Как Шэрон Стоун боролась за славу, а затем с ее последствиями

Шэрон Стоун хотела стать писательницей. Будущая актриса родилась и выросла в глубокой провинции в штате Пенсильвания. В пять лет у нее обнаружились недюжинные способности, и ее отправили в школу. В пятнадцать лет Стоун получила грант, поступила в колледж — все учителя вокруг были уверены в том, что ее ждет большое будущее. Оно действительно ждало Шэрон, но совсем не такое, как она себе представляла.

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Стоун станет писательницей, но гораздо позже. Почти полвека спустя она напишет автобиографию, из которой поклонники узнают, что детство суперзвезды бы далеко не безоблачным и идиллическим. Актриса рассказала про насилие со стороны родного дедушки, безразличие матери и странные несчастные случаи, которые происходили со Стоун постоянно: подростком она упала с лошади и серьезно повредила шею, а однажды в Шэрон ударила молния.

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В колледже будущая актриса не только изучала литературу, но и участвовала в конкурсе красоты, где один из судей посоветовал девушке попробовать себя в модельном бизнесе. Шэрон бросила занятия и уехала в Нью-Йорк строить карьеру. Довольно быстро девушка подписала договор с агентством, успела появиться на нескольких обложках, пожить в Европе, а потом снова поменять планы — Шэрон решила стать актрисой. Вскоре она оказалась в очереди на пробы в массовку в новый фильм Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли". В итоге ей досталась эпизодическая роль "симпатичной девушки в поезде", которая посылает главному герою в исполнении Аллена воздушный поцелуй. Позже Стоун отмечала, что вложила в этой поцелуй все свои чувства, чтобы по-настоящему растопить сердце Вуди Аллена.

Впрочем, появление в картине известного режиссера актерской карьере Стоун не помогло — все восьмидесятые она играла в проходных фильмах, сериалах и так и не смогла пробиться в Голливуде. "Тогда мне казалось, что я как Сизиф — постоянно толкаю камень в гору, а после того, как достигаю вершины холма, наблюдаю, как этот камень снова скатывается вниз", — вспоминает актриса. В какой-то момент даже ее менеджер пришла в отчаяние и попыталась отговорить Стоун от актерской карьеры — она просто не стоит таких усилий. Однако это произвело обратный эффект. Стоун решила доказать менеджеру и самой себе, что способна на большее.

Ей удалось вырваться из порочного круга во время проб в научно-фантастический фильм голландского режиссера Пола Верховена "Вспомнить все". Верховену понравилась атлетичность Стоун, которая была необходима для роли Лори Куэйд — секретного агента и жены главного героя в исполнении Арнольда Шварценеггера. Правда, по воспоминаниям самой актрисы, ее отличная физическая подготовка во время съемок вышла ей боком. Мужской актерский состав стал воспринимать ее как "своего парня" и совсем забыл об осторожности, исполняя трюки со Стоун.

Роль в боевике Верховена наконец-то привлекла внимание к актрисе — в этом же году она снялась еще в пяти фильмах. Ни один из них, правда, не смог повторить успеха "Вспомнить все". Тогда актриса решила, что с нее хватит и она возьмется за новый проект, только если он действительно ей понравится.

Дорога к славе через Playboy

Принято считать, что именно "Вспомнить все" помог Стоун получить роль в "Основном инстинкте", который сделал ее известной на весь мир. Однако сама актриса думает, что своим успехом она обязана съемке в журнале Playboy. Это сейчас Стоун называют одной из самых сексуальных женщин мира, но в начале карьеры Шэрон продюсеры так не считали и отдавали роли роковых красоток ее коллегам.

Тогда очень стеснительная и по природе необщительная Стоун, которая предпочитала книги обществу людей, решила подойти к этой проблеме рационально и попробовать притвориться сексуальной, пока она сама в это не поверит. Она связалась с редактором Playboy и предложила сделать фотосъемку в черно-белом стиле, на которой она могла продемонстрировать свою отличную физическую форму. После публикации фотографий Голливуд наконец-то понял, что Стоун может привлечь к себе внимание.

Правда, за роль в "Основном инстинкте" ей пришлось побороться. Стоун никто не приглашал в новый проект Верховена. Менеджер актрисы услышал о фильме случайно и украл сценарий из кабинета директора по кастингу, чтобы она смогла его прочитать. Наполненная эротическим напряжением история о странном романе между травмированным детективом и загадочной писательницей, которая становится главной подозреваемой в деле об убийстве, показалась Стоун мощной и необычной. Роль Кэтрин Трамелл напомнила ей сильных героинь классического Голливуда, но далеко не все разделяли мнение актрисы.

Исполнитель главной роли в фильме Майкл Дуглас, один из самых известных актеров и продюсеров в Голливуде на тот момент, прекрасно понимал, что "Основной инстинкт" — неоднозначный проект, поэтому хотел разделить риск с не менее известной партнершей. Он рекомендовал на роль Трамелл Ким Бейсингер, однако та не согласилась, впрочем, как и все остальные актрисы, которым предлагали участие в проекте. Количество обнаженных сцен и потенциальная скандальность фильма пугали и Мишель Пфайффер, и Джину Дэвис, и Кэтлин Тернер.

Пока Верховен пытался уговорить известных актрис сыграть в "Основном инстинкте", менеджер Стоун названивал ему, упрашивая пригласить Шэрон на пробы. Во время работы над "Вспомнить все" режиссеру понравилось, как актриса может быстро переходить из жестокости в нежность. Но несмотря на это и на настойчивые уговоры менеджера, Стоун все еще была в самом конце списка кандидатов на роль. Только когда Верховен совсем отчаялся уговорить хоть кого-нибудь из звезд сняться в фильме, он связался со Стоун. Хотя Майкл Дуглас был до последнего против ее участия в проекте.

"Основной инстинкт" был моим восемнадцатым фильмом. В течение многих лет мне доставались роли во второсортных фильмах и посредственных ТВ-шоу, во времена, когда телевидение было королем. Мне было 32 года, когда я получила эту работу. <...> Это был мой последний шанс — я уже была слишком стара для бизнеса, в который так толком и не успела попасть.

Королева эротических триллеров

Съемки "Основного инстинкта" были непростыми. Кэтрин Трамелл — сложная героиня с мистической, темной стороной, и для того, чтобы показать ее на экране, Стоун приходилось исследовать свои грани: "Я научилась растворяться в самой себе, что позволило мне растворяться в персонаже. Она [Трамелл] была твердой и одновременно мягкой, как шелковый белый шарф, который она постоянно носила". Нелегко актрисе дались и обнаженные сцены, в том числе знаменитая сцена допроса, когда Стоун обнажила гораздо больше, чем могла предположить даже она сама. Позже актриса заявила, что Верховен не рассказал ей о своих намерениях во время съемок и о том, что вошло в фильм, она узнала непосредственно на предварительном просмотре картины:

Я думала об этом несколько дней, и в глубине сердца я знала, что он [Верховен] был прав. Мне было ненавистно, что это [момент обнажения] существует, еще больше я ненавидела то, что он [режиссер] обманул меня вместо того, чтобы предоставить мне выбор. Но в конечном счете он был прав.

В начале девяностых нагота и открытая сексуальность не приветствовались в американской киноиндустрии и в обществе в целом, поэтому "Основной инстинкт" поражал своей откровенностью. Выход фильма сопровождался скандалами, а журналисты критиковали картину за неправдоподобный куцый сюжет и эпатажность, которая впоследствии станет визитной карточкой Верховена. Тогда "Основной инстинкт" посчитали безвкусным, но именно он положил начало жанру эротического триллера, который расцвел и так же быстро зачах в девяностые. Одной из главных представительниц этого жанра стала именно Стоун. За "Основным инстинктом" последовали "Щепка", "Перекресток" с Ричардом Гиром и "Специалист" с Сильвестром Сталлоне.

Долгий путь к признанию

Истерия вокруг актрисы возрастала. Она наконец-то получила славу, но признание заслужить было не так легко. Для голливудских продюсеров она была старлеткой, которая была хороша до тех пор, пока делала то, что ей говорят. У Стоун редко получалось найти роль, которая позволяла бы ей показать свои актерские способности.

Когда ее пригласили на пробы для нового гангстерского триллера Мартина Скорсезе "Казино", все отговаривали Стоун от этого проекта. Актрисе предложили сыграть роль Джинджер Маккены, бывшей проститутки, мошенницы и жены главного героя в исполнении Роберта Де Ниро, которая в течение фильма постепенно деградирует и превращается в безвольную пьяницу и наркоманку. Стоун, наоборот, импонировала эта непростая роль, и Скорсезе предпочел ее Николь Кидман, Уме Турман, Мадонне и Кэмерон Диас.

"Я думаю, долгое время люди просто не знали, что со мной делать. Я выглядела как Барби, а голос у меня был, как будто я всю жизнь провела в баре. Я говорила неудобные вещи, мои идеи были странными. И когда я познакомилась с Марти и Бобом [Де Ниро], они были первые, кто сказал мне: "Дай нам все, что у тебя есть, детка, мы хотим увидеть, на что ты способна". Роль в "Казино" принесла Стоун "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар", но Голливуду понадобился еще десяток лет, чтобы воспринять актрису всерьез.

В начале двухтысячных Шэрон пережила обширное кровоизлияние в мозг, которое лишило ее возможности двигаться и говорить. Несколько лет ушло на реабилитацию. Вместе со временем, которое унесли болезнь и реабилитация, Стоун потеряла звездный статус, состояние и семью. К тому же актрисе исполнилось сорок, что является проклятием для всех женщин в киноиндустрии, для которой чем ты старше, тем незаметнее: "Я потеряла все, что у меня было. Я потеряла свое место в шоу-бизнесе, а я была самой горячей суперзвездой. Это как с принцессой Дианой — мы обе были знамениты, она умерла, у меня был инсульт, и о нас все забыли". Восстановившись после болезни, актриса не стала ждать милости от Голливуда и занялась активизмом, отстаивая права женщин и больных ВИЧ. В 2013 году за свою деятельность Стоун получила премию ООН.

Хозяйка собственной жизни

После начала движения Me Too и публикации скандальной статьи о продюсере Харви Вайнштейне (его обвинили в том, что он многие годы пользовался своим статусом, чтобы склонять актрис к сексуальным отношениям) журналистка Ли Кован спросила Стоун на интервью, были ли когда-нибудь за ее многолетнюю карьеру в Голливуде ситуации, когда она чувствовала себя некомфортно. Актриса не удержалась и рассмеялась: "Я в этом бизнесе уже сорок лет, Ли. Можешь себе представить бизнес, в котором я оказалась сорок лет назад? С внешними данными, как у меня, из глубинки в Пенсильвании? Я была абсолютно беззащитна. Я много чего повидала".

Теперь в эпоху гласности актриса не стесняется в выражениях, когда рассказывает о собственном опыте. Даже на пике славы, получив статус суперзвезды и самой сексуальной женщины мира, Стоун не принадлежала сама себе. Ее внешность была товаром, которым распоряжались мужчины, и никому не было интересно ее мнение на этот счет. Как отметил критик Оуен Глейберман: "Присутствие Шэрон Стоун [в фильме] воплощает дух голливудской машины. Она всегда была хорошей актрисой (скорее всего, лучше, чем нам всем кажется, просто посмотрите на нее в "Казино), но ее слава обязана одному грубо сделанному и унизительному высокобюджетному эксплотейшн-триллеру".

Актриса рассказала, как продюсеры не раз предлагали ей переспать с партнером по фильму, чтобы "добиться химии", а один режиссер не соглашался начинать съемки, пока она не посидит у него на коленях: "Большинство фильмов написаны мужчинами, сняты мужчинами с мужской ментальностью. Никого не волнует, какие женщины на самом деле, как они чувствуют и как думают. Вот почему многие мои героини пьяные, или наркоманки, или безумные — это единственное, что может объяснить их странное поведение".

При этом актриса подчеркивает, что культура молчания и абьюза, которая так распространена в Голливуде, проблема общества в целом: "Это происходит и в бедных, и в богатых домах. Люди не приходят в Голливуд, вдруг неожиданно решив так себя вести. Это происходит еще до того, как ты приезжаешь сюда, потому что у нас нет соответствующих законов. Это происходит, потому что никто не говорит об этом вслух. Это происходит, потому что мы виним тех людей, с которыми это случилось, а не тех, кто это делает. Я думаю, проблема вовсе не в Голливуде".

Даже такой влиятельной, популярной, умной и сильной женщине, как Стоун, понадобились годы, чтобы получить контроль над собственной жизнью и образом и наконец-то делать то, чего она хочет сама, а не то, чего ждут от нее другие.