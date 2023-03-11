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18 минут назад

Поклонники актера Александра Петрова переживают за здоровье артиста

runews24.ru

Поклонники 34-летнего актера Александра Петрова переживают за состояние здоровья артиста. В социальных сетях актер выложил видео, на котором предстал перед подписчиками небритым и отекшим.

В социальных сетях актер выложил видео, на котором предстал перед подписчиками небритым и отекшим.
Фото: runews24.rurunews24.ru

Вид резко сдавшего актера удивил поклонников, которые по внешним признакам предположили, что у Александра Петрова есть проблемы со здоровьем. Другая половина аудитории артиста предположила, что столь разительные изменения произошли ради роли в новом проекте. Они ожидают, что после съемок он вернется к своему обычному образу. Александр Петров же игнорирует обсуждения своей внешности в сети.

Актер на связь с поклонниками в этот раз вышел, чтобы сообщил, что он вместе со своими коллегами по спектаклю «Планета Максимус» приехал в Сочи на гастроли.

При этом издание «7дней» отмечает, что в последнее время актер значительно сократил количество выходов в свет и стал тщательнее подходить к выбору проектов, с которыми хочет работать.

Актеры,Александр Петров,
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