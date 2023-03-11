Поклонники 34-летнего актера Александра Петрова переживают за состояние здоровья артиста. В социальных сетях актер выложил видео, на котором предстал перед подписчиками небритым и отекшим.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Вид резко сдавшего актера удивил поклонников, которые по внешним признакам предположили, что у Александра Петрова есть проблемы со здоровьем. Другая половина аудитории артиста предположила, что столь разительные изменения произошли ради роли в новом проекте. Они ожидают, что после съемок он вернется к своему обычному образу. Александр Петров же игнорирует обсуждения своей внешности в сети.

Актер на связь с поклонниками в этот раз вышел, чтобы сообщил, что он вместе со своими коллегами по спектаклю «Планета Максимус» приехал в Сочи на гастроли.