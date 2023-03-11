Звезда "Безумцев" станет женой оператора

Актриса Кристина Хендрикс, которая сыграла в сериале "Безумцы" и фильме "Драйв", обручилась с оператором Джорджем Бьянчини. Об этом Хендрикс сообщила в социальных сетях.

Фото: Кадр из сериала "Безумцы" Кадр из сериала "Безумцы"

На фотографии, которую опубликовала актриса, она стоит рядом с женихом. На безымянном пальце девушки хорошо видно обручальное кольцо.

"Мы сделали друг другу предложение и оба сказали да. Я буду любить его и заботиться о нем вечно", — так Кристина подписала фото с Бьянчини.

Кристина познакомилась с избранником, когда снималась в сериале NBC "Хорошие девчонки" в 2018 году. Через пять лет отношений пара решила заключить брак.

Соцсети

До знакомства с Джорджем Бьянчини Кристина Хендрикс 10 лет была замужем за актером Джеффри Арендом. Они официально расторгли брак в 2019 году.