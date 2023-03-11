Оксана Фандера объяснила, почему перестала сниматься в кино

Российская актриса театра и кино Оксана Фандера рассказала, что перестала сниматься в фильмах из-за своей избирательности в выборе ролей. Об этом сообщает сайт kp.ru.

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«Я очень избирательна в ролях, мне интересны живые героини с историей, с внутренним развитием. На такие роли у меня срабатывает маяк, и я понимаю, что это мое», — сказала актриса.

Она также объяснила, что редко работала с мужем Филиппом Янковским, поскольку он «с большой неохотой» приглашал ее в свои проекты.

Известно, что с 2018 года артистка не снимается в кино и сериалах.