Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
36 минут назад

Актриса Оксана Фандера объяснила, почему перестала сниматься в кино

Газета.Ruиещё 1

Российская актриса театра и кино Оксана Фандера рассказала, что перестала сниматься в фильмах из-за своей избирательности в выборе ролей. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Оксана Фандера объяснила, почему перестала сниматься в кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я очень избирательна в ролях, мне интересны живые героини с историей, с внутренним развитием. На такие роли у меня срабатывает маяк, и я понимаю, что это мое», — сказала актриса.

Она также объяснила, что редко работала с мужем Филиппом Янковским, поскольку он «с большой неохотой» приглашал ее в свои проекты.

Известно, что с 2018 года артистка не снимается в кино и сериалах.

31 мая 2022 года уроженка Одессы Фандера опубликовала в своем Telegram-канале снимок своего балкона с вывешенным на нем украинским флагом. Она подписала снимок стихотворением и словами: «Маме — Городу О. Письмо из Грузии».

Актеры,Оксана Фандера,Филипп Янковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий