Георгий Дронов рассказал о работе с Владимиром Епифанцевым

Актеру Георгию Дронову, который сыграл Костю в сериале "Воронины", было комфортно работать с Владимиром Епифанцевым над сериалом "Моя мама — шпион". Об этом Дронов рассказал Teleprogramma.pro.

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По словам актера, ему проще работать с популярными артистами, чем детьми, которые находятся на старте своей кинокарьеры. В частности, от работы с Владимиров Епифанцевым у Дронова осталось хорошее впечатление.