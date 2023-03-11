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54 минуты назад

Звезда "Ворониных" Георгий Дронов рассказал о работе с коллегой Владимиром Епифанцевым

Мира Маркина

Актеру Георгию Дронову, который сыграл Костю в сериале "Воронины", было комфортно работать с Владимиром Епифанцевым над сериалом "Моя мама — шпион". Об этом Дронов рассказал Teleprogramma.pro.

Георгий Дронов рассказал о работе с Владимиром Епифанцевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам актера, ему проще работать с популярными артистами, чем детьми, которые находятся на старте своей кинокарьеры. В частности, от работы с Владимиров Епифанцевым у Дронова осталось хорошее впечатление.

Георгий Дронов отметил, что внешне брутальный актер оказался чутким партнером на съемочной площадке. Артист внимателен к коллегам, работать в кадре в ним комфортно.

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