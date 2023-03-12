Чем сейчас занимаются актеры сериала «Доктор Хаус»

С выхода последней серии прошло более 10 лет, а со знакомства зрителей и невыносимого, но все же харизматичного врача — уже почти 20. Выяснили, как сложилась жизнь актеров сериала, который заставил нас вызубрить симптомы волчанки и понять, что «все лгут».

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Хью Лори в роли Грегори Хауса

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Хью Лори в чем-то похож на своего героя Хауса: не стремится к публичности и гоняет по Лос-Анджелесу на мотоцикле. Несмотря на армию поклонников, актер не зарегистрирован в соцсетях. Но с радаров «доктор» не пропал и регулярно снимается в новых амплуа. За последние годы Хью примерил скафандр в сериале HBO «Авеню 5», сыграл политика в мини-сериале «Скользкий путь», озвучил кота Мориса для мультфильма. Временами он принимает участие в благотворительных концертах в качестве музыканта. Личную жизнь актер устроил задолго до мировой славы: женат на Джо Грин с 1989 года. У них трое взрослых детей: Чарльз, Уильям и Ребекка.

Лиза Эдельштейн в роли Лизы Кадди

Карьеру актриса не забросила, но обороты сбавила: появляется в сериалах в эпизодических ролях. Лиза замужем за успешным художником Робертом Расселом, но и сама от супруга не отстает: регулярно пишет картины, собирая восторженные отзывы фанатов в личном блоге. Своих детей у Лизы нет, но она счастлива быть мачехой двум мальчикам от предыдущих отношений супруга.

Роберт Шон Леонард в роли Джеймса Уилсона

Исполнитель роли онколога — верного и единственного друга Доктора Хауса ранее был известен в основном благодаря фильму «Общество мертвых поэтов». Но одна из главных ролей в медицинской драме сделала Роберта любимцем миллионов. В жизни у актера все стабильно и спокойно: по завершении проекта он продолжил сниматься в сериалах — «Черный список», «Голубая кровь» и других. Примечательно, что Роберт Шон Леонард снова сыграл в медицинском проекте от создателя House M.D. Дэвида Шора — сериале «Хороший доктор». Личная жизнь Уилсона из Принстон Плейнсборо наладилась еще в 2008 году: он женился на жокее Габриэлле Салик. Вскоре у пары родилась дочь Элеонор.

Дженнифер Моррисон в роли Эллисон Кэмерон

Вскоре после завершения съемок Доктора Хауса Дженнифер повезло заполучить главную роль в другом сериале канала, «Однажды в сказке». Проект продержался целых семь сезонов — последний вышел в 2018 году. Актриса попробовала себя в качестве режиссера: сняла короткометражный фильм «Предупреждающие знаки», а затем и свой первый полнометражный фильм «Солнечные псы». Последний выиграл сразу в трех номинациях на фестивале Mammoth Film Festival. Премьера состоялась в 2017 году, тогда же актриса вернулась на театральную сцену, сыграв в пьесе The End of Longing. С 2019 года Дженнифер встречается с американским актером Джерардо Селаско.

Омар Эппс в роли Эрика Формана

Омар Эппс основал компанию Brooklyn Works Films еще во время работы в сериале. Несмотря на то, что он снимался в таких крупных проектах, как «Наперекор судьбе», «Красавчик Алфи», «Завтрак для чемпионов», «Крик 2», именно роль сдержанного доктора Формана принесла ему известность. Актер женат на Кейше Спиви, солистке хип-хоп группы Total, которая подарила ему двоих детей: К'Мари Мэй и Амира, также у Омара есть дочь от предыдущих отношений, Айанна.

Джесси Спенсер в роли Роберта Чейза