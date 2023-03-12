Дженна Ортега может сыграть в адаптации «Битлджуса»

Путешествие по мрачной, но в то же время неповторимой вселенной Тима Бёртона может продолжиться. Дженна Ортега, которую мы уже полюбили за роль Уэнсдэй Аддамс в сериале для Netflix, возможно, готова на своё сотрудничество с готическим гением. Сейчас она ведёт переговоры о съёмках во второй части комедийного хоррора «Битлджус». Заниматься сиквелом снова будет Бёртон, а в сериале он был продюсером и режиссёром четырёх из восьми эпизодов.

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Как вы уже поняли, восходящая звезда сыграет Лидию Дитц, в оригинальном фильме 1988 года эта роль досталась Вайноне Райдер. Неплохой ход! Что касается сюжета, то в первой части семью пытается выжить из дома пара привидений. На помощь приходит чудаковатый биоэкзорцист Битлджус, которого играл Майкл Китон. Кто же будет на этот раз?