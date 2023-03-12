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48 минут назад

Звезда «Очень странных дел» Грейс Ван Дин перестала сниматься в кино из-за домогательств

Слово и Дело

Звезда «Очень странных дел» Грейс Ван Дин перестала сниматься в кино из-за того, что столкнулась с сексуальными домогательствами продюсера. В четвертом сезоне «Очень странных дел» она исполнила роль Крисси Каннингем.

Звезда «Очень странных дел» перестала сниматься в кино из-за домогательств
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ван Дин рассказала о неприятной истории, которая случилась с ней во время работы над одним из фильмов. По словам актрисы, она была так подавлена произошедшим, что заплакала.

«Продюсер нанял девушку, с которой спал, а потом заставил ее попросить меня заняться с ними сексом втроем», — передает слова Грейс издание People.

Ван Дин добавила, что после инцидента отказалась от съемок в четырех картинах, отдавая предпочтение стриминговым сервисам. Девушка отметила, что не стала замалчивать произошедшее, а поступила правильно, рассказав обо всем своему руководству. Ее поддержали коллеги по цеху.

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