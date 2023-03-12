Звезда «Очень странных дел» перестала сниматься в кино из-за домогательств

Звезда «Очень странных дел» Грейс Ван Дин перестала сниматься в кино из-за того, что столкнулась с сексуальными домогательствами продюсера. В четвертом сезоне «Очень странных дел» она исполнила роль Крисси Каннингем.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Ван Дин рассказала о неприятной истории, которая случилась с ней во время работы над одним из фильмов. По словам актрисы, она была так подавлена произошедшим, что заплакала.

«Продюсер нанял девушку, с которой спал, а потом заставил ее попросить меня заняться с ними сексом втроем», — передает слова Грейс издание People.