Звезда «Очень странных дел» перестала сниматься в кино из-за домогательств

Звезда «Очень странных дел» Грейс Ван Дин перестала сниматься в кино из-за того, что столкнулась с сексуальными домогательствами продюсера. В четвертом сезоне «Очень странных дел» она исполнила роль Крисси Каннингем.
Ван Дин рассказала о неприятной истории, которая случилась с ней во время работы над одним из фильмов. По словам актрисы, она была так подавлена произошедшим, что заплакала.
«Продюсер нанял девушку, с которой спал, а потом заставил ее попросить меня заняться с ними сексом втроем», — передает слова Грейс издание People.
Ван Дин добавила, что после инцидента отказалась от съемок в четырех картинах, отдавая предпочтение стриминговым сервисам. Девушка отметила, что не стала замалчивать произошедшее, а поступила правильно, рассказав обо всем своему руководству. Ее поддержали коллеги по цеху.