Умер заслуженный артист России Виктор Пушкин

Виктор Пушкин окончил Астраханское культурно-просветительное училище в 1974 году. Он выступал на сцене около 48 лет. В репертуаре актера было более 120 ролей. В 1991 году Пушкину было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 2019 году — «Народный артист Хабаровского края».