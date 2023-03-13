Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский отказался верить женщинам с искусственной грудью

Звезда сериала «Универ» актер Виталий Гогунский почувствовал себя обманутым на съемках шоу «Звезды в Африке». 12 марта стартовал четвертый сезон. Актер вылетел после первого же выпуска, пройдя непростые испытания с жуками. Однако в своем проигрыше он винит не насекомых, а блогера Марию Погребняк. Неожиданно для Гогунского продюсер проголосовала против него. «Для меня этот проект запомнится не тараканами, не червяками. Он мне показал: не верь женщинам, по крайней мере, тем, у которых сделанные губы и грудь», — рассказал Гогунский. Правила шоу в новом сезоне тоже изменились. Теперь у участников нет с собой вообще никакой еды и кухонной утвари.