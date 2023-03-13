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15 минут назад

В Иванове умерла актриса Валентина Лисовская

Российская Газетаиещё 1

Ивановский музыкальный театр сообщил о смерти своего бывшего главного балетмейстера, заслуженной артистки РФ Валентины Лисовской.

В Иванове умерла актриса Валентина Лисовская
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Валентина Евгеньевна родилась в 1959 году в Ленинграде, окончила хореографическое училище им. А.Я.Вагановой по специальности "Артистка балета", затем приобрела профессии педагога, балетмейстера и музыкального режиссера.

До 1987 года Лисовская служила артисткой балета в ленинградском театре музкомедии. В 1988-1999 и 2007-2018 годах она - главный балетмейстер Ивановского музыкального театра.

"Валентина Евгеньевна зарекомендовала себя как балетмейстер-постановщик с неординарным мышлением, привнесла в творческую жизнь театра и города авторский балет с современными новациями. Помимо основной работы она в 1991 году создала при театре хореографическую студию "Лисенок", многие из воспитанников которой связали свою судьбу с балетным искусством. Бывшие ученики школы балета сейчас стали руководителями многих танцевальных групп как в городе Иваново, так и в Ивановской области. Студия "Лисенок" работает до сих пор", - рассказали в театре.

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