В Иванове умерла актриса Валентина Лисовская

Ивановский музыкальный театр сообщил о смерти своего бывшего главного балетмейстера, заслуженной артистки РФ Валентины Лисовской.
Валентина Евгеньевна родилась в 1959 году в Ленинграде, окончила хореографическое училище им. А.Я.Вагановой по специальности "Артистка балета", затем приобрела профессии педагога, балетмейстера и музыкального режиссера.
До 1987 года Лисовская служила артисткой балета в ленинградском театре музкомедии. В 1988-1999 и 2007-2018 годах она - главный балетмейстер Ивановского музыкального театра.
"Валентина Евгеньевна зарекомендовала себя как балетмейстер-постановщик с неординарным мышлением, привнесла в творческую жизнь театра и города авторский балет с современными новациями. Помимо основной работы она в 1991 году создала при театре хореографическую студию "Лисенок", многие из воспитанников которой связали свою судьбу с балетным искусством. Бывшие ученики школы балета сейчас стали руководителями многих танцевальных групп как в городе Иваново, так и в Ивановской области. Студия "Лисенок" работает до сих пор", - рассказали в театре.