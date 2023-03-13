В Иванове умерла актриса Валентина Лисовская

"Валентина Евгеньевна зарекомендовала себя как балетмейстер-постановщик с неординарным мышлением, привнесла в творческую жизнь театра и города авторский балет с современными новациями. Помимо основной работы она в 1991 году создала при театре хореографическую студию "Лисенок", многие из воспитанников которой связали свою судьбу с балетным искусством. Бывшие ученики школы балета сейчас стали руководителями многих танцевальных групп как в городе Иваново, так и в Ивановской области. Студия "Лисенок" работает до сих пор", - рассказали в театре.