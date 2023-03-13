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1 час назад

Комик Джимми Киммел пошутил над пощечиной Уилла Смита со сцены "Оскара-2023"

Газета.Ru

Комик и телеведущий Джимми Киммел во время церемонии вручения премии «Оскар-2023» пошутил над актером Уиллом Смитом. Об этом пишет Variety.

Комик пошутил над пощечиной Смита со сцены "Оскара-2023"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если кто-либо здесь совершит акт насилия в любой момент во время шоу, вам будет вручен «Оскар» за лучшую мужскую роль и разрешено произнести 19-минутную речь», — сказал Киммел со сцены, вспоминая эпизод с прошлого «Оскара». Когда продолжительность мероприятия приблизилась к двухчасовой отметке, юморист пошутил: «На этом этапе шоу вы немного скучаете по пощечинам, верно?»

Уилл Смит на церемонии вручения премии «Оскар» 27 марта 2022 года вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

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