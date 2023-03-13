Комик пошутил над пощечиной Смита со сцены "Оскара-2023"

«Если кто-либо здесь совершит акт насилия в любой момент во время шоу, вам будет вручен «Оскар» за лучшую мужскую роль и разрешено произнести 19-минутную речь», — сказал Киммел со сцены, вспоминая эпизод с прошлого «Оскара». Когда продолжительность мероприятия приблизилась к двухчасовой отметке, юморист пошутил: «На этом этапе шоу вы немного скучаете по пощечинам, верно?»