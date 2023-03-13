Смольникова — о дебюте в комедии, работе с Федункив и романтике 2000-х

13 марта в 20:00 на телеканале ТНТ выходит «Кафе «Куба» – народный сериал про нулевые придорожного кафетерия, где происходит много интересного. В главных ролях Мария Смольникова и Марина Федункив. Редакция поговорила с Марией, которая сыграла вдову и совладелицу кафе «Куба», о секрете названия заведения, работе с командой и ярких впечатлениях 2000-х.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

— Чем вас заинтересовал сценарий сериала «Кафе "Куба"»?

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— Материал заинтересовал меня тем, что это комедия. Я не снималась в таком жанре, мне хотелось с этим справиться и это исследовать. Это несвойственная для меня среда, я решила поставить эксперимент.

— Если не секрет, то почему это кафе называется «Куба»?

— Для меня это как метафора мечты. Вот так вдруг, кафе «Куба» на русской дороге. Свой особый мир и атмосфера, которая создается самой хозяйкой (Мариной Федункив) и ее друзьями. Все мы о чем-то мечтаем. О чем-то лучшем, что с нами происходит, и хотим быть там, где мы не можем оказаться.

— Думаю, многим вспомнится такое кафе, в котором происходят действия сериала. Какое первое впечатление было от декораций? Где проходили съемки?

— Съемки проходили в придорожном кафе недалеко от города Ступино. Конечно, художники поработали, стало намного уютнее.

— Когда снимается комедия, кажется, что и съемки должны проходить очень весело. Так ли это? Может быть, есть какая-нибудь забавная история со съемок?

— Это действительно было весело и тепло, но я знаю, что это не всегда так бывает! Так что нам повезло. Это было замечательное время, а я наслаждалась компанией Марины, которую мне подарила судьба. Лечилась ее юмором. Историй не могу рассказать — это все было процессом, если вырву из контекста, несмешно будет. Но могу сказать, что я хочу вернуться в атмосферу этого процесса снова!

— У нас не так уж и часто снимает проекты про начало XXI века, хотя время было очень колоритное. Почему, на ваш взгляд, так мало внимания уделяется этому времени?

— Думаю, еще не прошло достаточно времени, чтобы это стало не нашим вчерашним, а уже прошлым. Но теперь, это уже таковым и становится, а режиссер Жанна Кадникова одна из первых это почувствовала или угадала. Легкость этого сериала и его реальность меня восхищают! Я думаю, многих он заставит улыбнуться.

— Какие у вас самые яркие воспоминания от начала 2000-х?

— Я только в 2005 окончила школу, а в 2011 – институт. Это все время надежд и веры в лучшее, страх перед неудачей в профессии и сильная любовь к ней. Появление сотовых телефонов, романтика СМС!

— Быстро ли получилось найти общий язык с вашей партнершей по сериалу Мариной Федункив?

— Да, очень быстро! Повторюсь, очень рада знакомству с ней и благодарю судьбу.

— Такое ощущение, что сейчас людям становится все больше интересна история нашей страны и в особенности жизнь ярких персон. Вы и сами снялись в сериалах, посвящённых Федору Шаляпину и Павлу Фитину. А какую историческую личность вы бы хотели сыграть?

— Мой список огромен. Выделю двух личностей: я бы хотела сыграть Ирину Шостакович – последнюю жену Шостаковича, и Марию Кнебель. Вообще могу бесконечно называть интересных и безграничных героинь.

— Сегодня как никогда актуальна тема патриотизма. Как считаете, какова роль исторических фильмов в патриотическом воспитании?