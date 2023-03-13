Теличкина отбила у сына страсть к кино

- Я напрочь отбила у него желание становиться артистом, - признается актриса. - В детстве Ваня был очень хорошенький, на утренниках в Доме кино его вечно подлавливали и звали сняться где-то. А он у меня был книгочеем. Поэтому я сказала Ване, что на съемках фильмов стоят такие световые приборы, которые для глаз очень вредны: мол, он может ослепнуть и не сможет читать. И это так на него подей­ствовало!