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Теличкина отбила у сына страсть к кино

Их все время сравнивают с родителями, норовят сказать пошлость типа: «На детях гениев природа отдыхает». Поэтому актриса театра и кино Валентина Теличкина очень не хотела такой судьбы для своего единственного сына Ивана Гудкова.

Теличкина отбила у сына страсть к кино
© Мир новостей

- Я напрочь отбила у него желание становиться артистом, - признается актриса. - В детстве Ваня был очень хорошенький, на утренниках в Доме кино его вечно подлавливали и звали сняться где-то. А он у меня был книгочеем. Поэтому я сказала Ване, что на съемках фильмов стоят такие световые приборы, которые для глаз очень вредны: мол, он может ослепнуть и не сможет читать. И это так на него подей­ствовало!

В итоге наследник поступил в престижный МГИМО, где получил хорошее юридическое образование: в 2000 году он с отличием окончил международно-правовой факультет. Потом защитил кандидатскую диссертацию, стал автором многих научных работ, устроился работать в «Газпром». В знаменитом концерне Иван Гудков, как юрист, подготавливает правовое сопровождение международных проектов.

- Я очень не хотела, чтобы он становился актером, - говорит Валентина Ивановна. - Ведь это несамостоятельная, зависимая профессия. И рада тому, как сложилась судьба моего сына.

При этом звездное имя матери Ивана скорее тяготит.

- «Нормально, мам, ничего» - такой обычно оценки я удостаивалась от него после выхода какого-то фильма, - вздыхает артистка. - По-моему, сегодня он ленты со мной не пересматривает. Но недавно я ему сбросила ссылку на картину 1972 года «Стоянка поезда - две минуты». И он сказал: «Прикольно!»

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