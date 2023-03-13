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1 час назад

Колин Фаррелл с 13-летним сыном Генри в одинаковых смокингах вышел на "Оскаре"

Газета.Ru

46-летний Колин Фаррелл привел своего 13-летнего сына Генри на церемонию вручения премии «Оскар». Для выхода они выбрали одинаковые смокинги Dolce & Gabbana. Об этом пишет Page Six.

Фаррелл с 13-летним сыном в одинаковых смокингах вышел на "Оскаре"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Наряды состояли из черных бархатных пиджаков с шелковыми атласными лацканами итальянского дома моды, классических брюк, черных блестящих туфлей, белых рубашек и галстуков-бабочек.

Фаррелл приколол на лацкан ирландский флаг, что расценили как дань уважения стране, где он родился, и его роли в фильме «Банши из Инишерина». Картина рассказывает историю двух друзей, которые вступают в конфликт на отдаленном ирландском острове. За эту работу актер был впервые номинирован на «Оскар».

В номинации «Лучший фильм» премию «Оскар» получил «Все везде и сразу» — научно-фантастический комедийный боевик, созданный Дэниелом Шайнертом и Дэном Кваном. Картина получила еще шесть статуэток, став самым титулованным фильмом за всю историю кино и завоевав всего более 160 наград.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, как прошла 95-я церемония вручения «Оскара».

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