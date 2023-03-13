«Я едва по сцене передвигаюсь»: Боярский — о завершении карьеры

В беседе с «Пятым каналом» Михаил Боярский рассказал, что готов завершить свою творческую деятельность и посвятить себя семье.
Актер отметил, что на такие мысли его наталкивает возраст. Боярский сказал, что уже не может так же, как раньше, двигаться, что ему становится тяжело танцевать, да и петь не всегда получается.
«Я едва по сцене передвигаюсь», — признался актер и сказал, что уже устал сниматься в кино и выходить на сцену.
Былое «молодежное сумасбродство» Боярский готов с радостью променять на игры с внуками и отдых с женой.