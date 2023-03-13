Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

«Я едва по сцене передвигаюсь»: Михаил Боярский — о завершении карьеры

Мария Кимакович

В беседе с «Пятым каналом» Михаил Боярский рассказал, что готов завершить свою творческую деятельность и посвятить себя семье.

«Я едва по сцене передвигаюсь»: Боярский — о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер отметил, что на такие мысли его наталкивает возраст. Боярский сказал, что уже не может так же, как раньше, двигаться, что ему становится тяжело танцевать, да и петь не всегда получается.

«Я едва по сцене передвигаюсь», — признался актер и сказал, что уже устал сниматься в кино и выходить на сцену.

Как голый Боярский распугал фанатов на съемках "Гардемаринов"

Былое «молодежное сумасбродство» Боярский готов с радостью променять на игры с внуками и отдых с женой.

Ранее актер «Универа» объяснил, почему отказался от покорения Голливуда.

Актеры,Михаил Боярский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий