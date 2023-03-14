Как изменилась Сандра Буллок после того, как взяла паузу в карьере

Когда-то без Сандры Буллок не обходился ни один светский раут, но теперь о ней почти совсем не слышно. Последний раз голливудскую актрису видели на красной дорожке в марте прошлого года, а в июне она сообщила, что берет паузу в карьере. Причина — банальное выгорание. Селебрити чересчур серьезно относилась к работе и решила, что хочет уделить время семье. То ли отпуск пошел на пользу, то ли она жить не может без светских вечеринок, впервые за год Сандра, как в старые добрые времена, появилась на препати «Оскара».
Надо сказать, отдых пошел звезде на пользу. В свои 58 лет Сандра выглядит сногсшибательно! Она с удовольствием позировала фотографам и наслаждалась общением с коллегами — Деми Мур и Бренданом Фрейзером, который, к слову, получил заветную статуэтку.
Поговаривают, что Сандра может в ближайшее время вернуться в строй. Недавно Брэд Питт в интервью британскому Vogue проговорился, что когда-то они вдвоем придумали гениальную идею для фильма. А теперь Брэд настроен продолжить работу со своей «старой подругой Сэнди». Не исключено, что в следующем году мы снова увидим ее на «Оскаре», надеемся, что в качестве лучшего режиссера.