Как изменилась Сандра Буллок после того, как взяла паузу в карьере

Когда-то без Сандры Буллок не обходился ни один светский раут, но теперь о ней почти совсем не слышно. Последний раз голливудскую актрису видели на красной дорожке в марте прошлого года, а в июне она сообщила, что берет паузу в карьере. Причина — банальное выгорание. Селебрити чересчур серьезно относилась к работе и решила, что хочет уделить время семье. То ли отпуск пошел на пользу, то ли она жить не может без светских вечеринок, впервые за год Сандра, как в старые добрые времена, появилась на препати «Оскара».