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2 часа назад

58-летняя Сандра Буллок впервые за год вышла в свет: как изменилась актриса после того, как взяла паузу в карьере

Super.ru

Когда-то без Сандры Буллок не обходился ни один светский раут, но теперь о ней почти совсем не слышно. Последний раз голливудскую актрису видели на красной дорожке в марте прошлого года, а в июне она сообщила, что берет паузу в карьере. Причина — банальное выгорание. Селебрити чересчур серьезно относилась к работе и решила, что хочет уделить время семье. То ли отпуск пошел на пользу, то ли она жить не может без светских вечеринок, впервые за год Сандра, как в старые добрые времена, появилась на препати «Оскара».

Как изменилась Сандра Буллок после того, как взяла паузу в карьере
Фото: Super.ruSuper.ru

Надо сказать, отдых пошел звезде на пользу. В свои 58 лет Сандра выглядит сногсшибательно! Она с удовольствием позировала фотографам и наслаждалась общением с коллегами — Деми Мур и Бренданом Фрейзером, который, к слову, получил заветную статуэтку.

Поговаривают, что Сандра может в ближайшее время вернуться в строй. Недавно Брэд Питт в интервью британскому Vogue проговорился, что когда-то они вдвоем придумали гениальную идею для фильма. А теперь Брэд настроен продолжить работу со своей «старой подругой Сэнди». Не исключено, что в следующем году мы снова увидим ее на «Оскаре», надеемся, что в качестве лучшего режиссера.

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