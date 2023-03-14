В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. В этом году триумфатором премии оказался комедийный боевик «Все везде и сразу». Совместная работа Дэниела Шайнерта и Дэна Квана завоевала статуэтки за режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж. Исполнительницу главной роли Мишель Йео объявили лучшей актрисой, а призы за лучшие роли второго плана достались Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куану.
Своего «Оскара» получил и актер Брендан Фрейзер, ставший победителем в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в картине «Кит». Помимо этого, драматичная лента взяла награды за лучший грим и прически. Сразу несколько статуэток досталось и немецкой антивоенной драме «На Западном фронте без перемен». Современную экранизацию романа Эриха Марии Ремарка признали лучшим фильмом на иностранном языке, а также отметили наградами за операторскую работу, художественные декорации и музыку.
Церемония вручения премии «Оскар» – важное событие не только в кинематографе, но и в мире моды. Для звезд это прекрасная возможность блеснуть перед публикой не на экране, а вживую – в ослепительном образе от именитого дизайнера. И пока одни знаменитости предпочитают проверенную классику, другие готовы к ярким экспериментам. MIR24.TV собрал самые впечатляющие наряды с красной дорожки в одной фотоленте.