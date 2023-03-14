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2 часа назад

Оскар — 2023: лучшие наряды звезд

Мир24

В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. В этом году триумфатором премии оказался комедийный боевик «Все везде и сразу». Совместная работа Дэниела Шайнерта и Дэна Квана завоевала статуэтки за режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж. Исполнительницу главной роли Мишель Йео объявили лучшей актрисой, а призы за лучшие роли второго плана достались Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куану.

1/9 Фань Бинбин на 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: EPA/TASS/CAROLINE BREHMAN
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2/9 Рианна на 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: AP/TASS/Jordan Strauss
3/9 Кара Делевинь на 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: AP/TASS/Jordan Strauss
4/9 Хэлли Берри на 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: AP/TASS/Jordan Strauss
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5/9 Ева Лонгория на 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: AP/TASS/Ashley Landis
6/9 Джессика Честейн на 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: AP/TASS/Ashley Landis США
7/9 Николь Кидман на 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: AP/TASS/Ashley Landis США
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8/9 Сальма Хайек на 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: AP/TASS/Jordan Strauss США
9/9 Эмили Блант на 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: AP/TASS/Jordan Strauss США

Своего «Оскара» получил и актер Брендан Фрейзер, ставший победителем в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в картине «Кит». Помимо этого, драматичная лента взяла награды за лучший грим и прически. Сразу несколько статуэток досталось и немецкой антивоенной драме «На Западном фронте без перемен». Современную экранизацию романа Эриха Марии Ремарка признали лучшим фильмом на иностранном языке, а также отметили наградами за операторскую работу, художественные декорации и музыку.

Церемония вручения премии «Оскар» – важное событие не только в кинематографе, но и в мире моды. Для звезд это прекрасная возможность блеснуть перед публикой не на экране, а вживую – в ослепительном образе от именитого дизайнера. И пока одни знаменитости предпочитают проверенную классику, другие готовы к ярким экспериментам. MIR24.TV собрал самые впечатляющие наряды с красной дорожки в одной фотоленте.

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