В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. В этом году триумфатором премии оказался комедийный боевик «Все везде и сразу». Совместная работа Дэниела Шайнерта и Дэна Квана завоевала статуэтки за режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж. Исполнительницу главной роли Мишель Йео объявили лучшей актрисой, а призы за лучшие роли второго плана достались Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куану.

Своего «Оскара» получил и актер Брендан Фрейзер, ставший победителем в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в картине «Кит». Помимо этого, драматичная лента взяла награды за лучший грим и прически. Сразу несколько статуэток досталось и немецкой антивоенной драме «На Западном фронте без перемен». Современную экранизацию романа Эриха Марии Ремарка признали лучшим фильмом на иностранном языке, а также отметили наградами за операторскую работу, художественные декорации и музыку.