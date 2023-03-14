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8 минут назад

Новая прическа Моргана Фримана на Оскаре вызвала споры в Сети

Lenta.ru

Американский актер Морган Фриман сменил имидж перед появлением на кинопремии Оскар и вызвал споры в сети. Соответствующие посты опубликованы в Twitter.

Новая прическа Моргана Фримана на Оскаре вызвала споры в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

85-летняя знаменитость вышел на сцену церемонии вместе с актрисой Марго Робби в белой рубашке и смокинге черного цвета в сочетании с бабочкой в тон костюма, перчаткой на левой руке и небольшими серьгами-кольцами. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда побрился налысо до посещения мероприятия.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новую прическу Фримана, о чем принялись писать в многочисленных публикациях в соцсети. Так, некоторые юзеры не оценили изменения во внешности мужчины. «Еще минуту назад у Фримана были длинные волосы, а сейчас он лысый, как так?», «Лысый Морган Фриман?!», «Старение и облысение Фримана почему-то вводит меня в стресс», «Простите, но я засмеялся», — высказывались они.

В то же время многие фанаты оценили изменившийся имидж актера. «Морган Фриман выглядит прекрасно с лысиной!», «Надеюсь, что в 85 я буду выглядеть так же», «Новый стиль ему к лицу», — отмечали поклонники.

Актеры,Морган Фриман,Марго Робби,
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