Новая прическа Моргана Фримана на Оскаре вызвала споры в Сети

Американский актер Морган Фриман сменил имидж перед появлением на кинопремии Оскар и вызвал споры в сети. Соответствующие посты опубликованы в Twitter.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

85-летняя знаменитость вышел на сцену церемонии вместе с актрисой Марго Робби в белой рубашке и смокинге черного цвета в сочетании с бабочкой в тон костюма, перчаткой на левой руке и небольшими серьгами-кольцами. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда побрился налысо до посещения мероприятия.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новую прическу Фримана, о чем принялись писать в многочисленных публикациях в соцсети. Так, некоторые юзеры не оценили изменения во внешности мужчины. «Еще минуту назад у Фримана были длинные волосы, а сейчас он лысый, как так?», «Лысый Морган Фриман?!», «Старение и облысение Фримана почему-то вводит меня в стресс», «Простите, но я засмеялся», — высказывались они.