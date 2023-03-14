Почему звезда “Не родись красивой” перестала сниматься

Актриса Нелли Уварова известна зрителям по роли Кати Пушкаревой в сериале “Не родись красивой”, где главная героиня превращается из дурнушки в уверенную в себе красавицу. Однако после Кати Пушкаревой за актрисой не было замечено громких ролей.

Фото: Кадр из сериала "Не родись красивой" Кадр из сериала "Не родись красивой"

14 марта ей исполняется 43 года, и в честь этого редакция вспоминает любопытные страницы биографии Нелли Уваровой. В материале “Рамблера” — о том, чем занималась актриса после сериала и как складывается ее жизнь сейчас.

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Детство кочевника

Нелли родилась в городе Мажейкяй в Литовской ССР. Когда ей было два года, родители перевезли ее и сестру в Тбилиси, где у родителей будущей актрисы начались проблемы с работой. Сама она вспоминает, что для ее семьи времена были очень тяжелыми — часто случались периоды, в которые они питались исключительно кашей.

Когда девочке исполнилось 14 лет, ее семье переехала в Москву. Как признавалась Уварова, она везде чувствовала себя чужой — в Грузии ее называли русской, а в Москве дразнили из-за акцента.

“На тебя все оборачиваются и опять ты слышишь «понаехали». Ощущение, что ты там не свой, и здесь не свой”

Она окончила школу, поступила во ВГИК, и здесь актрисе посоветовали работать над речью. Каждый день она слушала себя, корректировала акцент и вскоре добилась того, чтобы ее речь стала идеальной. Сама она говорит, что акцент возвращается только в моменты волнения.

Роль Кати Пушкаревой и первая слава

Нелли Уварова дебютировала как актриса кино в 1999 году — снялась в коротком метре “Полетели”. После этого она стала театральной актрисой и сыскала славу именно в этом направлении. В 2005 году случился настоящий прорыв — сериал “Не родись красивой”, который сделал ее звездой.

Сначала Уварову не захотели брать на роль, но после нескольких месяцев проб решили вернуться к ней и не пожалели — актриса идеально вписалась в характер своей героини.

На съемочной площадке Уварова чувствовала себя, как дома, ведь костюмером работала ее родная сестра. Однако не только кровная родственница помогала актрисе. Еще до съемок актриса начала встречаться с одним из режиссеров сериала Сергеем Пикаловым. Сначала роман тщательно скрывали, но из-за славы и интереса поклонников сохранить отношения в тайне не удалось.

После “Не родись красивой” у Уваровой были и другие проекты. Съемки, повышенное внимание фанатов и прессы забирали все силы. На брак их совсем не оставалось, поэтому в 2009 году она развелась с режиссером.

Счастливый брак и отказы от ролей

После роли Кати Пушкаревой у Нелли Уваровой не было заметных ролей в кино, но это не помешало ей развиваться на театральной сцене. Она продолжает работать в РАМТе и других театрах, успешно отыгрывая свои роли. Сама она называет себя “неудобной” актрисой, так как не всегда соглашается на роли.

Так, она снималась в одном из сериалов на протяжении двух месяцев, но ее героиня никак не развивалась. Она мирно разошлась с режиссерами, но попросила вырезать ее из определенных сцен.

“Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса”

Тем не менее, Нелли Уварова успешно реализует себя и в других направлениях. Она занимается благотворительностью, в частности фондом “Наивно? Очень”. Этот фонд занимается поддержкой детей и молодежи с психоневротическими расстройствами.