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1 час назад

Умер актер из сериала "След" Анатолий Федоренко

Российская Газета

13 марта скончался российский актер театра, кино и ТВ Анатолий Федоренко. Об этом сообщают в социальных сетях друзья и коллеги артиста. Федоренко ушел на 56-м году жизни.

Умер актер из сериала "След" Анатолий Федоренко
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Анатолий Федоренко родился в Сыктывкаре. В 1996-м окончил режиссерско-актерский факультет РАТИ-ГИТИС, курс Марка Захарова. Работал в Государственном Академическом театре драмы имени Савина в Сыктывкаре, а окончательно перебравшись в столицу: в 1999-2003 годах - в Театре на Малой Бронной, с 2013 года был актером Театра под руководством Армена Джигарханяна.

Сыграл Гамлета, Карандышева в "Бесприданнице", Телегина в "Дяде Ване", Гортензио в "Укрощении строптивой".

Экранный дебют - 1995 год, студент Володя в трагикомедии Петра Тодоровского "Какая чудесная игра". После - Гоша в "Ангеле на обочине", "Мороз по коже", "Прокурорская проверка", "Особый случай", "След", другие проекты.

Актеры,Укрощение строптивой,Бесприданница,Анатолий Федоренко,Армен Джигарханян,Петр Тодоровский,Марк Захаров,
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