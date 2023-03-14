Умер актер из сериала "След" Анатолий Федоренко

13 марта скончался российский актер театра, кино и ТВ Анатолий Федоренко. Об этом сообщают в социальных сетях друзья и коллеги артиста. Федоренко ушел на 56-м году жизни.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Анатолий Федоренко родился в Сыктывкаре. В 1996-м окончил режиссерско-актерский факультет РАТИ-ГИТИС, курс Марка Захарова. Работал в Государственном Академическом театре драмы имени Савина в Сыктывкаре, а окончательно перебравшись в столицу: в 1999-2003 годах - в Театре на Малой Бронной, с 2013 года был актером Театра под руководством Армена Джигарханяна.

Сыграл Гамлета, Карандышева в "Бесприданнице", Телегина в "Дяде Ване", Гортензио в "Укрощении строптивой".