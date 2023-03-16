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2 часа назад

Том Круз побывал на дне рождения Майкла Кейна

Inc-Newsиещё 2

Актёр снимается в Великобритании в восьмой части «Миссия невыполнима», но нашёл время поздравить коллегу и друга с круглой датой.

Круз побывал на дне рождения Кейна
Фото: Inc-NewsInc-News

Том Круз помог Майклу Кейну отпраздновать 90-й день рождения, пришедшийся на 14-е марта. Звезда фильма «Топ Ган: Мэверик» присоединился к легендарному актёру в Лондоне за торжественным ужином, на котором присутствовали также жена Кейна Шакира, сценарист и режиссёр Крис Маккуорри, телеведущий Дэвид Ульямс и др.

Последний поделился в соцсетях серией фотографий, на которых можно увидеть компанию, находящуюся за большим празднично накрытым столом. Кейн и Круз сняты сидящими рядом и широко улыбающимися в камеру.

В последнее время Том проводит по работе много времени в Великобритании, здесь он снимается под руководством Маккуорри в восьмой части франшизы «Миссия невыполнима». И даже по этой причине пропустил прошедшую церемонию «Оскара», на которой его летний хит «Топ Ган: Мэверик» был представлен в шести номинациях.

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