Джим Керри сыграл в фильме "Маска" человека по имени Стэнли Ипкисс, который находит загадочную маску, дающую сверхъестественные способности и превращающую носителя в эксцентричного супергероя. Фильм вышел в 1994 году и стал одним из самых успешных фильмов в карьере актера.

Блогер @KinoInfa рассказал, что за свою яркую роль Керри получил всего 450 тысяч долларов, что достаточно мало по меркам Голливуда. Цена оказалась такой низкой из-за того, что контракт между Джимом и киностудией был подписан до выхода в прокат фильма "Эйс Вентура", который принес актеру колоссальный успех. Последующие его роли оценивались уже в миллионы долларов.