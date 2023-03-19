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2 часа назад

Какой гонорар получил Джим Керри за роль в фильме "Маска": видео

Стелла Шмель

Джим Керри сыграл в фильме "Маска" человека по имени Стэнли Ипкисс, который находит загадочную маску, дающую сверхъестественные способности и превращающую носителя в эксцентричного супергероя. Фильм вышел в 1994 году и стал одним из самых успешных фильмов в карьере актера.

Блогер @KinoInfa рассказал, что за свою яркую роль Керри получил всего 450 тысяч долларов, что достаточно мало по меркам Голливуда. Цена оказалась такой низкой из-за того, что контракт между Джимом и киностудией был подписан до выхода в прокат фильма "Эйс Вентура", который принес актеру колоссальный успех. Последующие его роли оценивались уже в миллионы долларов.

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Подробнее о роли Джима Керри в фильме "Маска" смотрите в видео.

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