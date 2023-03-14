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2 часа назад

Леонардо Ди Каприо назвал свой следующий фильм настоящим шедевром

Чемпионат.com

Художник по костюмам Жаклин Уэст дала большое интервью изданию Deadline, в котором она поделилась новыми деталями фильма «Убийцы цветочной луны». По словам девушки, Леонардо Ди Каприо, сыгравший главную роль в картине, уже посмотрел её и назвал настоящим шедевром.

Ди Каприо назвал свой следующий фильм настоящим шедевром
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы говорили о фильме с Лео. Мы обедали, и он сказал: «Джеки, мне кажется, мы выпустим шедевр». Я подумала, что, если Лео так сказал, это многое значит. Он не говорит такие вещи легкомысленно. Ведь он в кинобизнесе с детства.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского города Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к расследованию.

Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо («Титаник», «Начало»), Джесси Племонс («Во все тяжкие») и Роберт Де Ниро («Славные парни»). Также это будет вторая крупная роль для оскароносного Брендана Фрейзера за долгие годы. Поставил картину Мартин Скорсезе («Остров проклятых», «Отступники»). Премьера фильма состоится до конца 2023 года.

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