Ди Каприо назвал свой следующий фильм настоящим шедевром

Художник по костюмам Жаклин Уэст дала большое интервью изданию Deadline, в котором она поделилась новыми деталями фильма «Убийцы цветочной луны». По словам девушки, Леонардо Ди Каприо , сыгравший главную роль в картине, уже посмотрел её и назвал настоящим шедевром.

Мы говорили о фильме с Лео. Мы обедали, и он сказал: «Джеки, мне кажется, мы выпустим шедевр». Я подумала, что, если Лео так сказал, это многое значит. Он не говорит такие вещи легкомысленно. Ведь он в кинобизнесе с детства.