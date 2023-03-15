Круз пропустил церемонию «Оскар-2023», чтобы не видеть Кидман

Том Круз чувствует потребность держаться подальше от своей бывшей жены Николь Кидман. 60-летний актёр последнего хита «Топ Ган: Мэверик» отсутствовал на церемонии вручения премии «Оскар» в воскресенье несмотря на то, что его фильм был номинирован на шесть наград. По сообщениям, он хотел избежать «неловкой встречи» с 55-летней Кидман, с которой развёлся более 20 лет назад. «Тома там не было, потому что она была там», — поняли зрители. Впрочем, люди близкие к Крузу, говорят, что его отсутствие было «не личным», а лишь результатом проблем с расписанием.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Круз и Кидман поженились 24 декабря 1990 года и усыновили двоих детей — Изабеллу, которой сейчас 29 лет, и Коннора, которому сейчас 27 лет. Пара была в браке больше 10 лет: с декабря 1990 года по август 2001 года. Круз подал на развод в феврале 2001 года, сославшись на «непримиримые разногласия», оставив актрису «Большой маленькой лжи» «в полном шоке». Поклонники подозревали, что брак подошёл к концу из-за её отказа стать саентологом. Сам Круз является последователем саентологии и активно участвует в социальных программах церкви.

«Она знает, почему, и я знаю почему, мы развелись», — сказал Круз в 2013 году, пообещав сохранить тайну. «Она мать моих детей, и я желаю ей всего наилучшего». Круз в итоге женился на актрисе Кэти Холмс 18 ноября 2006 года. У пары появилась дочь Сури, которой сейчас 16, впрочем, Холмс и Круз тоже развелись, в августе 2012 года.