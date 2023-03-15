Майклу Кейну – 90: его лучшие кинороли

Заслуги этого британского актёра перед кинематографом общепризнаны, но что он сам думает о своей работе? Заглянем в творческую мастерскую юбиляра.

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Он получил 6 номинаций и 2 премии «Оскар», BAFTA, 3 «Золотых глобуса», премию Гильдии киноактёров США и бесчисленное количество почётных наград. Он сделал акцент коренных лондонцев «кокни» и очки в толстой оправе сексуальными. Он – признанный автор, опубликовавший две книги мемуаров: «О чём это всё?» (1992) и «Слон в Голливуде» (2010). И через 2 дня после 95-й церемонии «Оскара» Кейн отметил 90-й день рождения. Несмотря на то, что ходит с тростью из-за проблем в спине, недавно он закончил сниматься в драме «The Great Escaper» с приятельницей, актрисой и двукратной лауреаткой «Оскара» Глендой Джексон.

Вспомним о лучших фильмах Кейна и сделаем это с помощью его же слов, сказанных в интервью L.A Times в 2009-м году.

«Досье Ипкресс» (1965)

Первая из пяти вылазок актёра в качестве агента британской контрразведки Гарри Палмера. «Этот фильм был очень важен для меня, потому что впервые моё имя шло в начале титров, я определённо был его звездой».

«Элфи» (1966)

Кейн заработал первую номинацию на «Оскар», сыграв ловкого любителя женщин в свингующем Лондоне. «Это обеспечило мне въезд в Соединённые Штаты и первую номинацию, так что для меня это был двойной бонус. Я был Элфи, и картина называлась «Элфи». Тогда я был на высоте и воспользовался этим».

«Убрать Картера» (1971)

Кейн предстал на экране в образе отъявленного головореза, мстящего за смерть брата. «Эта картина мне очень понравилась. Я, действительно, хотел сделать её, потому что чувствовал, что люди не понимают преступников. Её критиковали за жестокость, но каждый эпизод насилия был единичным в своём роде. Мы хотели показать, что может с вами сделать всего один удар. На самом деле, мой персонаж был основан на парне, которого я знал. Он подошёл ко мне после фильма – он не знал, что стал прототипом – и сказал: «Я думал, это чушь собачья, что так не бывает. Мы все женаты и у нас есть дети. У меня их пятеро».

«Человек, который хотел быть королём» (1975)

Кейн и Шон Коннери сыграли двух искателей приключений в адаптации Джона Хьюстона одного из произведений Редьярда Киплинга. «Это был невероятный опыт. Был забавным способ, которым я получил роль. Я был в Париже с женой, мы остановились в отеле Георга V. И около 11-и утра в субботу зазвонил телефон и голос сказал: «Это Джон Хьюстон… Я снимаю фильм и хочу, чтобы вы участвовали. Я сейчас в соседнем баре». Я спустился, и он сказал: «Сперва я хотел это сделать с Кларком Гейблом и Хэмфри Богартом, но они оба умерли, не поставив меня в известность». Хэмфри Богарт был одним из моих любимых актёров, и я получил его роль, что само по себе было фантастикой».

«Бэтмен: Начало» (2005), «Тёмный рыцарь» (2008), «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)