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1 час назад

22-летний актер Илья Князев скончался после продолжительной болезни

Газета.Ruиещё 2

Актер Амурского театра драмы Илья Князев ушел из жизни в возрасте 22 лет. Об этом сообщает «Амурская правда».

22-летний актер скончался после продолжительной болезни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Илья не хотел, чтобы кто-то знал о его болезни — всю энергию отдавал любимой профессии, сохраняя оптимизм и силу духа», — рассказали в театре. Князев играл в таких постановках, как «Ромео и Джульетта», «Как три богатыря Новый год спасли» и «Сюжет для небольшого рассказа».

Актера похоронят на его родине, в Иркутске. Прощание с Князевым состоится 16 марта в кафедральном соборе в Благовещенске.

Актеры,Ромео и Джульетта,
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