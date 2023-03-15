22-летний актер скончался после продолжительной болезни

Актер Амурского театра драмы Илья Князев ушел из жизни в возрасте 22 лет. Об этом сообщает «Амурская правда».

«Илья не хотел, чтобы кто-то знал о его болезни — всю энергию отдавал любимой профессии, сохраняя оптимизм и силу духа», — рассказали в театре. Князев играл в таких постановках, как «Ромео и Джульетта», «Как три богатыря Новый год спасли» и «Сюжет для небольшого рассказа».