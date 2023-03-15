Ефремов: "Важно найти баланс"

В кинотеатральном прокате c успехом идет лента «Здоровый человек» режиссера Петра Тодоровского. Кино получило серебряного «Святого Георгия» Московского кинофестиваля как лучший фильм конкурса «Русские премьеры». Главную роль, ведущего спортивных новостей Егора, который начинает искать себя, помогая другим, исполнил актер Никита Ефремов. «Вечерняя Москва» расспросила артиста про жажду признания, внутреннюю пустоту и воздействие киноискусства на зрителей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Бывают ленты, о которых говорят еще до того, как они встретились с широким зрителем. Одна из таких — «Здоровый человек». До выхода в прокат она получила ряд наград, включая двух «Золотых орлов» за женские роли (Ирина Старшенбаум и Дарья Балабанова), а также за сценарий (Петр Тодоровский), и кредит доверия зрителей. Разговор с Никитой Ефремовым, который исполнил ведущую мужскую роль, начинаем с обсуждения главной темы.

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— Никита, ваш герой, который принимает решение встать на путь самосовершенствования, здоровее окружающих?

— На мой взгляд, Егор, которого я играю, еще только стремится стать «здоровым человеком». И он проходит через непростые ситуации на избранном пути. Изначально в нем зарождается смутное беспокойство. Ему становится мало позитивной оценки окружающих. Сам того не осознавая, он ищет признания от самого себя.

Но свои внутренние потребности он проецирует на внешний мир. Когда я разбирал эту роль, понял, что Егор относится к заболевшему мальчику, которому помогает, как к себе. Им движет желание спастись самому. Но к концу фильма герой понимает, что ничем внешним нельзя заполнить пустоту внутреннюю.

— Чем можно? Как с этим работать?

— Мы живем во время, когда становится очевидным, что со схожей проблемой сталкивается практически каждый. Особенно люди, которые живут в развитых странах и в западной «я-системе», где внешним проявлениям уделяется внимания больше, чем внутренним. Ноя не являюсь профессионалом в этой сфере и не готов брать на себя ответственность, давая конкретные советы. Могу лишь сказать, что для этой цели есть пути — психологический и духовный, которые тоже следует разделять. Психологический скорее направлен на наше существование в социуме, тут помогут психологи. В духовном пути есть свои мастера, их тоже сейчас в достатке. Главное помнить, что маленькие шажки складываются в большой путь.

— Вы сами сталкивались с такой проблемой?

— У меня, как и у героя «Здорового человека», в свое время был некий кризис. Я приобрел огромный ценный опыт и некоторые инструменты, чтобы его преодолеть, но не могу сказать, что они подойдут каждому. На мой взгляд, это долгий путь к принятию себя, любви к себе, к пониманию, что мы появились на этом свете, чтобы проявляться. И кризисные ситуации даже чем-то помогают этому.

Посмотрите, к примеру, на жизнь одного из любимых мною людей, Петра Николаевича Мамонова. Какой путь он прошел, чтобы достичь духовной высоты! Случаи, когда человек приходит к подобному без испытаний, я встречаю редко. На этом пути приходится заглядывать за красивую ширму, что не всегда приятно.

— В интервью вы часто цитируете фразу: «Вершина одна, путей к ней много». По каким путям вы уже шли?

— Мой личный опыт другим может не подойти. Гораздо интересней, когда каждый человек исследует это сам. Думаю, зарождение вопросов — «А что это такое? А кто я такой? А почему это у меня не работает?» — порождает стремление к поиску. А когда у человека возникает потребность в чем-то, он быстро находит рецепты.

Главное начать что-то делать. Но важно разделять психологическое и духовное. Я считаю, что мне сперва надо сформировать сильное и здоровое эго, и тут помогает психология. Ведь на духовном пути, до определенного этапа, это пригодится как этакий тяговый мул. К сожалению, люди часто лезут в духовность, не решив свои психологические проблемы. Для этого есть понятие «духовное избегание». Поэтому сначала, думаю, важно самому стать сильной личностью, и только потом придет понимание, что такое личность вообще.

Что касается направлений, близких мне, то это и психология, и православие, и где-то восточные практики, йога, физическая активность вроде тренажерного зала и прогулок... Вариантов много. Например, лично для меня музыка является гораздо более эффективной медитацией. Потому что, занимаясь музыкой, я нахожусь в состоянии, когда получаю стопроцентное удовольствие от процесса.

— Я представляю, как работать со словом и визуальными образами. А как сочиняют музыку?

— Думаю, примерно так же. Я сажусь за компьютер или беру гитару и начинаю играть. Иногда мелодия возникает в голове, и я пытаюсь ее воспроизвести. Иногда мне нравится какой-то звук, и я стараюсь развить его. Либо ничего не идет. По-разному бывает. Конечно, есть техническая часть — надо изучить программу, на которой пишешь музыку, научиться играть на гитаре... Дальше только практика. Чем больше практикуешь конкретный вид деятельности, тем легче он дается. Например, если я два месяца не снимаюсь, мне становится сложно учить текст. А когда поработаю подряд месяца три, то могу один раз на страницу с текстом посмотреть и все запомнить.

— Вы получили «Золотого орла» как лучший актер онлайн-сериала за роль в «Нулевом пациенте». У вас много проектов для платформ: «Хороший человек», «Оффлайн»… В чем плюсы и минусы работы над ними? Почему их обособляют?

— Кино как произведение более концентрированно. Сериалы дают возможность рассказать историю подробней. Сейчас качество многосерийных проектов стало таким, что может почти не отличаться от полнометражных лент. Опять же, кино бывает разное: есть кино Тарковского, а есть потребительское. Платформы совмещают и то, и другое. Они служат инструментом, который дает зрителю доступ и к развлекательному контенту, и к произведениям искусства.

— Насколько вы избирательны в ролях?

— Я не тот человек, который будет высиживать и ждать, когда к нему станут приходить одна гениальная роль за другой. Я буду пробовать раз-ное. Приятно, когда есть проекты, которыми я горю, в которых очень хочется сниматься. Но для меня важна постоянная практика. Это как с медитацией, да и как с любым делом в целом, будь то написание текстов или создание музыки, о которых мы говорили.

Озарения случаются не всегда. Но, с другой стороны, это постоянный поиск. А нельзя знать наверняка, где точно что-то найдешь, а где — нет. Например, некоторые роли, которые я считал проходными, зрителям в итоге запомнились больше, чем те, в которые я сильно вкладывался. Мне кажется, главное делать, пробовать, браться за разное, учиться и получать от этого удовольствие.

— Кино как произведение искусства должно быть трудным для восприятия, рассчитанным на искушенного зрителя, или простой зритель, не углубляющийся в тонкие материи, тоже сумеет считать глубокие вещи?

— Весь кинематограф существует в регистре эмоций, и разница высокого и низкого тут невелика. Задача кино — позволить людям прожить мощные эмоции, открыть новые, увидеть теневую сторону. Недавно я смотрел фильм «Элвис», и у меня прокатилась слеза. Да, вообще, это может произойти на любом фильме. Когда я смотрю Тарковского, наверняка прокатится слеза.

Конечно, можно сказать: «Вот это реальное искусство, а все остальное — жвачка». Но я не знаю, как устроен мир. Возможно, «жвачка» изменит чью-то жизнь гораздо сильнее, чем Тарковский. И наоборот, есть ценители, которые считают его творчество ширпотребом, одурачивающим и оболванивающим зрителя. Каждому делать выбор самому.

Что человек решит, зависит от того, как его воспитали, чего он хочет сам. Мне нравятся и авторские, и массовые фильмы. И мой главный критерий — «нравится/не нравится». Это все вопрос субъективного восприятия. Кто-то посмотрит и скажет, что это ерунда, а у кого-то оно отразится. Но важно понимать, что если мне что-то не нравится, это не значит, что оно не имеет права на жизнь. Просто оно не нравится мне.

— На чем строится ваша личная внутренняя система оценки?

— Ее определяют вся моя жизнь и впечатления в целом. Думаю, если тибетцу показать наши фильмы, он не найдет в них общего со своим опытом, как и если нам показать вьетнамское кино. Хотя принято говорить, что у людей все более-менее одинаково, но я так не считаю. Думаю, во мне находит отражение то, что я на себя проецирую, где вижу знакомое: «Это я Форрест Гамп. Это я такой несчастный». Или такой злостный. Но в этом признаваться себе не хочется, и я думаю: «Фу, какой ужасный человек! Как это плохо!» Хотя узнавать мы можем только то, что есть в нас. Это и находит отклик.

— Вы снимаетесь в разных проектах, включая полные метры режиссеров-дебютантов. Есть что-то общее между ними?

— В каждом случае по-разному. Что касается Ивана Петухова, с которым мы снимали «Сестры», он просто умница! Как мастеровитые режиссеры, он был весь погружен в картину, занимался только тем, что нужно для фильма, прочее оставлял «на потом». Было ощущение, словно кино уже готово у него в голове, продумано, оставалось только снять. Мне всегда нравится такой подход. Хотя, пожалуй, дебютантов объединяют трепет и более ответственное отношение к тому, что они делают в данный момент. Поэтому иногда с ними бывает даже интересней.

— Говоря о вашем герое из «Сестер», вы часто цитировали фразу: «Агрессия — прямая мольба о любви». Почему люди не могут открыто говорить о чувствах, а всегда ищут окольные пути для их выражения? Почему нельзя просто попросить: «Люби меня»?

— Мне кажется, на самом деле можно. Но есть такая штука, как боль, которую очень трудно проживать. Ее хочется скомпенсировать, от нее убежать. Это часто завязано на раннем возрасте и травмах. По крайней мере, разбирая персонажей из «Хорошего человека» и «Сестер», я натыкался на их детские истории, которые блокируют для них определенные чувства. Некоторые эмоции или ситуации из нашего опыта сложно прожить, поэтому происходит крен в обратную сторону. Усложняют все сами люди.

— Но когда это просто, оно не работает. Если человек скажет — «Я тебя люблю. Люби меня», — вряд ли ему ответишь — «Да, хорошо». Это всегда требует борьбы, преодоления…

— Мне жаль, что вы так говорите, думаю, так бывает не всегда. С другой стороны, если посмотреть на то, как устроен наш мир, то он вообще про выживание. Когда сперматозоид протыкает яйцеклетку, он совершает акт агрессии. Когда ребенок рождается, он причиняет боль матери. Да и сам младенец, появляясь на свет, выходит из комфортной среды, вынужден сталкиваться с неприятными вещами. Что поделать, так устроен мир...

— У вас есть амбиция влиять на мир?

— Когда мы говорим о желании влиять на мир, стоит посмотреть, что его вызывает. Возвращаясь к «Здоровому человеку», у Егора есть амбиция влиять на мир, но она исходит из желания компенсировать собственные проблемы.

Я проходил у опытных мастеров длительный курс по медитации и вниманию. В какой-то момент нам дали задание набирать свои маленькие группки и в них преподавать медитацию, наблюдая за тем, ради чего мы этом делаем.

Я тогда понял, что делаю это во многом потому, что мне нравится слышать: «После медитации мне стало так хорошо. Спасибо тебе, Никита!» Конечно, это не значит, что мне не нужно этим заниматься. Но увидеть механизм компенсации в желании кого-то чему-то научить, на что-то повлиять, очень важно. Вообще, мне нравится идея о том, что надо «отстать от себя и отстать от других». Наверное, в этом я вижу свою правду.

— Ваш герой Егор делает хорошо одним, но из-за этого страдают другие. Можно ли быть честным, не задевая ничьих чувств?

— Каждый реагирует по-своему. Я не знаю, что значит «задеть чьи-то чувства», потому что все сугубо индивидуально. Если я верю в какого-то своего Бога, и кто-то скажет мне: «Твой Бог — ерунда», — меня это не заденет. Потому что так считает он, а не я. Другой может думать как хочет. На мой взгляд, мир состоит из противоположностей.

Исходя из намерения «никого не обидеть», можно вообще ничего не сделать. С другой стороны, поступая только так, как хочешь ты, действительно можно кого-то задеть.

Думаю, важно во всем найти баланс. Вмещать в себя противоположности. Быть и спонтанным, и структурированным. В этом, пожалуй, кайф жизни. Потому что противоположные, нелогичные вещи на самом деле и составляют мир, в котором соседствуют счастье и горе, жизнь и смерть, крайне контрастные состояния. В том числе уживаются они и в одном человеке. Поэтому стоит пробовать, а там уж как будет…

— Поделитесь воспоминанием, историей, которая придет в голову.

— Однажды на Бали я наблюдал обряд кремации. Он происходил на улице. Вся деревня пришла поддержать близких умершего. Для меня это был, с одной стороны, тяжелый, а с другой — яркий опыт. Это было необычное сочетание фантастического заката, торжества жизни и одновременно ее конца, перехода человека из одного состояния в другое. В связи с этим мне приходили в голову любопытные мысли.

Например, что помидор, который я ем, состоит из земли, солнца, воды, ветра. Получается, я ем все четыре стихии, и сам тоже из них состою. Выходит, все это — действительно единая структура, которая почему-то мнит себя чем-то отдельным.

Вот вы отдельная Татьяна. Я — отдельный Никита. Но, по большому счету, все мы состоим из тех же самых частиц, которые были здесь около четырех миллиардов лет назад. Меняется только форма. Как говорил один учитель, если посмотреть на бумагу, можно увидеть и облака, и солнце, и рощу деревьев. И бумага потом не исчезает, но изменит свою форму, станет пеплом, который кормит деревья. Все перетекает из одного в другое...

Так что для меня тот момент был символичным, говорящим о том, насколько все хрупко и связано, насколько жизнь иногда требует не понимания, а чувствования и проживания.

ДОСЬЕ

Актер Никита Ефремов родился 30 мая 1988 года в Москве. Рос среди филологов — с дедушкой Робертом Бикмухаметовым и мамой Асей Воробьевой. Фамилию Ефремов Никита стал носить с 12 лет, когда Михаил официально признал первенца. Учился в физико-математической школе. Увлекался спортом. Окончил музыкальную школу по классу скрипки. Дебютировал на экране в 2004 году в сериале «Моя прекрасная няня».

В 2009 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина. За роль Чацкого в дипломном спектакле «Горе от ума», поставленном Виктором Рыжаковым, получил театральную премию «Золотой лист». После выпуска в 2010 году был принят в труппу театра «Современник».

В 2023 году получил награду «Золотой орел» как лучший актер онлайн-сериала. В его фильмографии более 50 ролей в фильмах и сериалах разных жанров.