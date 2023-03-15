Эммануэль присоединилась к съемкам «Наемного убийцы»

Главную роль в ремейке 1989-го года исполнит французский актёр Омар Си.
Британка Натали Эммануэль («Крепкий Харт» и француз Омар Си («Люпен») подписались на участие в следующем проекте Universal – ремейке криминального боевика 1989-го года, снятого Джоном Ву. 76-летний китайский режиссёр вновь сядет в режиссёрское кресло, а также займётся продюсированием новой картины, которая выйдет на Peacock.
Главную роль в оригинале сыграл Чоу Юнь-Фат. Сюжет следует за киллером, выполняющим последнее задание. Полученные деньги он собирается потратить на восстановление зрения певцу, которого ранил в ходе одной из перестрелок. Сценарий напишут Мэтт Стюкен, Джош Кэмпбелл, Эрен Криви и Брайан Хелгеленд.