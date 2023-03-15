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1 час назад

Натали Эммануэль присоединилась к съемкам «Наемного убийцы»

Inc-News

Главную роль в ремейке 1989-го года исполнит французский актёр Омар Си.

Эммануэль присоединилась к съемкам «Наемного убийцы»
Фото: Inc-NewsInc-News

Британка Натали Эммануэль («Крепкий Харт» и француз Омар Си («Люпен») подписались на участие в следующем проекте Universal – ремейке криминального боевика 1989-го года, снятого Джоном Ву. 76-летний китайский режиссёр вновь сядет в режиссёрское кресло, а также займётся продюсированием новой картины, которая выйдет на Peacock.

Главную роль в оригинале сыграл Чоу Юнь-Фат. Сюжет следует за киллером, выполняющим последнее задание. Полученные деньги он собирается потратить на восстановление зрения певцу, которого ранил в ходе одной из перестрелок. Сценарий напишут Мэтт Стюкен, Джош Кэмпбелл, Эрен Криви и Брайан Хелгеленд.

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