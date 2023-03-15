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2 часа назад

77-летняя Хелен Миррен пришла на премьеру своего нового фильма с внуком

Газета.Ru

Британская актриса Хелен Миррен посетила премьеру фильма «Шазам! Ярость богов» в Лос-Анджелесе. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

77-летняя Миррен пришла на премьеру своего фильма с внуком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

77-летняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в компании своего маленького внука Василия. Актриса позировала фотографам в черном кружевном платье в пол с глубоким декольте, а ее внук был одет в серые брюки и джинсовую рубашку. Хотя у Миррен нет собственных детей, она поддерживает теплые отношения с сыновьями своего мужа Тейлора Хэкфорда и их детьми.

В 2022 году журнал People признал Хелен Миррен самой красивой женщиной года. В интервью Хелен Миррен призналась, что была удивлена тому, что издание решило сделать ее главной героиней своего ежегодного спецвыпуска. «Я была совершенно ошеломлена, как мы говорим в Англии. Я никогда не считала себя красивой. Да еще и в моем возрасте!», — призналась актриса.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон дала беременной Линдси Лохан совет по воспитанию детей.

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