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44 минуты назад

Умер актер из "Шерлока Холмса" и "Робинзона Крузо" Боб Гуди

Российская Газета

Скончался Боб Гуди, сценарист, драматург, поэт, либреттист и ветеран британской сцены и экранов, как больших, так и малых, отмеченный десятками видных проектов.

Умер актер из "Шерлока Холмса" и "Робинзона Крузо" Боб Гуди
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

На счету Гуди-актера - сериал про Холмса и Ватсона 80-х (с Уайтхедом в роли прославленного детектива), "Флэш Гордон", "Чисто английское убийство", "Холодный дом" 1985-го, "Новый расклад в Покерхаусе" по Тому Шарпу, "Моя семья и другие животные" 1987-го, "Повар, вор, жена и ее любовник", доктор Ливси в "Острове сокровищ" 1995-го, сериал нулевых "Робинзон Крузо", так далее.

Боб Гуди отошел на 72-м году жизни после борьбы с раком, которую он описал в сборнике своих стихов.

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