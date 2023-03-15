Умер актер из "Шерлока Холмса" и "Робинзона Крузо" Боб Гуди

Скончался Боб Гуди , сценарист, драматург, поэт, либреттист и ветеран британской сцены и экранов, как больших, так и малых, отмеченный десятками видных проектов.

На счету Гуди-актера - сериал про Холмса и Ватсона 80-х (с Уайтхедом в роли прославленного детектива), "Флэш Гордон", "Чисто английское убийство", "Холодный дом" 1985-го, "Новый расклад в Покерхаусе" по Тому Шарпу, "Моя семья и другие животные" 1987-го, "Повар, вор, жена и ее любовник", доктор Ливси в "Острове сокровищ" 1995-го, сериал нулевых "Робинзон Крузо", так далее.