Лайвли появилась на публике в "типичном образе многодетной матери"

Напомним, что Блейкл Лавли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь». Они начали встречаться, а в 2012 году поженились. В 2014 году у актеров родилась дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019 году дочери Бетти. В 2022 году актеры сообщили о том, что станут родителями в четвертый раз. В конце февраля Блейк Лайвли родила девочку. Пол ребенка случайно раскрыл Райан Рейнольдс в одном из интервью.