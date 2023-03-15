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48 минут назад

Блейк Лайвли появилась на публике в "типичном образе многодетной матери"

Газета.Ru

Голливудская актриса Блейк Лайвли была замечена во время прогулки в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие фотографии.

Лайвли появилась на публике в "типичном образе многодетной матери"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Блейк Лайвли появилась на публике в объемном оливковом пуховике, черных джоггерах, толстовке, трикотажной шапке и кроссовках. Образ дополнила сумка в тон. На фото актриса без макияжа и укладки. Поклонники сравнили образ актрисы с «типичным аутфитом многодетной матери».

Напомним, что Блейкл Лавли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь». Они начали встречаться, а в 2012 году поженились. В 2014 году у актеров родилась дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019 году дочери Бетти. В 2022 году актеры сообщили о том, что станут родителями в четвертый раз. В конце февраля Блейк Лайвли родила девочку. Пол ребенка случайно раскрыл Райан Рейнольдс в одном из интервью.

Ранее сообщалось, что Райан Рейнольдс случайно рассекретил пол четвертого ребенка от Блейк Лайвли.

Актеры,Зелёный Фонарь,Райан Рейнольдс,
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